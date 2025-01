El concejal peronista de San Miguel y sindicalista bancario Javier Rolando Pérez confirmó que el incendio ocurrido en su domicilio en nochebuena fue intencional y, aunque se cuidó de no responsabilizar a nadie en particular, sostuvo en diálogo con Buenos Aires/12 que, “las 62 están normalizadas y en pie, parece que alguien se puso nervioso con eso”.

“Estaba festejando navidad en familia a más de cien kilómetros de mi casa cuando me llamó un vecino y me preguntó si había visto lo que decían en el grupo de Whatsapp. Me contó que se estaba quemando mi casa y salí para allá, pensando en algún desperfecto eléctrico o algo así”, explica el concejal.

“Pero los bomberos me dijeron claramente que habían entrado a mi casa, la habían intrusado y prendido fuego. Para los peritos, fue intencional. Ya está hecha la correspondiente denuncia penal. Intervienen la fiscalía 24 descentralizada de San Miguel y el juzgado penal 4 de San Martín”, agrega.

Pérez se refiere a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que lleva el número 15-01-056025-24/00, que parte del informe de los peritos donde no se observan desperfectos eléctricos, pero sí pericias que evidenciaron que hubo intentos humanos de prender fuego un sillón y una campera para iniciar el incendio. Sin embargo, como no lo lograron, el foco comenzó en otro sector de la vivienda, y sustrajeron una computadora, que además de su valor material, contiene material sensible vinculado a su actividad política.

“Además, días más tarde hubo otro incendio intencional, también muy llamativo. Mi mamá tiene un departamento, donde vive un inquilino, que deja siempre el auto en la puerta, un Chevrolet Meriva. Hace unos días también se empezó a prender fuego, estando parado. Quien prendió fuego mi casa puede haber creído que el auto era mío”, reflexiona.

Pérez ingresó al concejo deliberante en 2021, tras acceder a la minoría en las PASO de ese año, con una lista que él mismo recuerda como “a pulmón, con compañeros en los barrios, sin apoyos de superestructura”. Actualmente su monobloque es uno de los tres espacios que tiene el peronismo en el legislativo local, además de las dos concejales que responden al ex intendente Franco Laporta y el bloque mayoritario, que conduce el presidente del PJ local, Juanjo Castro.

Pérez repite una y otra vez que "hay que esperar a que la investigación avance para no formular acusaciones infundadas ni irresponsables, lo cierto es que, más allá de la autoría de los hechos, la responsabilidad política sobre lo que ocurre en el territorio es, en menor medida del intendente Jaime Méndez y en especial de su jefe político, Joaquín De La Torre".

“En mi cuadra no hay cámaras”, resume, en una clara crítica a la política de seguridad local, que la gestión se encarga de vender públicamente como “la mejor de toda la provincia”, basada en el programa “Ojos en alerta”, que conecta directamente a los vecinos con el centro de monitoreo. "Por eso ahora la fiscalía pide acceso a algunas cámaras de vecinos".

Ante la pregunta por el posible detonante del sobre mensaje mafioso, Pérez hace un raconto de sus últimas apariciones públicas, ahora al frente de las 62 organizaciones locales, e iniciativas legislativas.

“Hubo muchos proyectos y declaraciones mías incómodos para el ejecutivo. Uno es el pedido de informes para conocer detalles del manejo de los terrenos fiscales y otros que no tienen herederos claros, a través de subastas, que fue aprobado pero no respondido. Por un lado, hubo muchos desarrollos inmobiliarios. Por otro, somos el municipio menos transparente de los 135. El pueblo de San Miguel tiene derecho a saber cómo se da ese fenómeno, como se manejan”, sintetiza.

A la vez, en las últimas semanas, a través de una serie de videos publicados en redes sociales, tanto Pérez como otros dirigentes del peronismo local expusieron el grado de abandono al que la gestión actual somete a los barrios populares. "Hay barrios que llevan ocho meses sin agua", ejemplifica, un día de enero, de más de treinta grados de temperatura.

Pérez, de larga militancia en la Asocación Bancaria, fue recientemente electo secretario general de las 62 organizaciones peronistas de San Miguel, con el camionero Walter Rojas como adjunto. Para ello contó con el apoyo del secretario general de su gremio, el diputado nacional Sergio Palazzo.

La movida fue parte de un proceso de normalización impulsado el año pasado por dirigentes como Karina Moyano y Marcelo Pariente, entre otros, que ya alcanzó varios distritos bonaerenses como Mar del Plata, Bahía Blanca, Cañuelas, La Matanza, zona norte y la región capital. Con esta iniciativa, el movimiento obrero pretende recuperar su histórica cuota de representación política dentro de las listas justicialistas.

En esa ocasión, Pérez fustigó duramente a los De La Torre, la familia que encabeza Joaquín, actual senador, y que desde hace más de una década controla el distrito. "Hace muy poco, el médico pediatra Pablo de la Torre, hermano del senador provincial, fue al Ministerio de Capital Humano para ayudar a la población vulnerable, pero hizo todo lo contrario, fue el personaje que escondió el alimento para los comedores”, sostuvo el dirigente

Además, Perez recordó que De la Torra estuvo en la polémica por la suspensión de la entrega de tratamiento a los enfermos de cáncer, a partir de una resolución contra la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), la oficina encargada de esa tarea.

En San Miguel el escenario electoral es de alta incertidumbre, tanto para el oficialismo local como para el nacional. En 2023 De La Torre, hasta entonces bullrichista, se alió a Milei y facilitó el creimiento del armado libertario. La cara visible fue Agustín Romo y el voto de su padre concejal, Carlos, siempre alineado con el ejecutivo, la contraprestación.

Pero el romance se romió cuando, en pleno escándalo por los alimentos a punto de vencer retenidos en depósitos, la ministra Sandra Pettovello echó a Pablo De La Torre, hermano de Joaquín, intentando así descomprimir la situación.

Desde entonces, la directiva de Joaquín fue que no se hablara de su hermano ex funcionario. Hasta que , el mes pasado, quien fuera secretario de Salud del municipio ofició de anfitrión del IV Congreso Internacional de Primera Infancia, que se realizó en el Colegio Máximo, propiedad de los jesuitas, históricos rivales del Opus Dei, al que pertencen los De La Torre.

Fuentes locales entienden que Joaquín intenta "lavarle la cara" a su hermano para presentarlo como candidato o, eventualmente, para condicionar un acuerdo con los libertarios, frente a la intención manifiesta de Karina Milei de ir solos, con listas propias.