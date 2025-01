La actriz y modelo estadounidense Demi Moore ganó este domingo el Globo de Oro a la mejor actriz en un musical o comedia por su papel en "La sustancia", un filme de horror que indaga en los estándares de belleza en la industria. Su discurso fue el más ovacionado de la noche, ya que fue la primera vez que Moore fue reconocida por su labor actoral en sus 45 años de carrera.

"Esta es la primera vez que gano algo por mi trabajo de actuación. Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz pochoclera y para mí eso significaba que no me merecía algo como esto. Que hacía películas que generaban dinero, pero que eso nunca sería reconocido y me lo creí", fueron las primeras palabras de Moore al recibir el galardón.

Aquellas palabras calaron hondo en la actriz y por mucho tiempo pensó que el "reconocimiento" no era algo para ella. Creía que sería económicamente exitosa, pero no recibiría premios por su trabajo frente a cámara. Según relató, el sentimiento que la inundó en ese momento fue uno compartido por muchas mujeres: el de no creerse "lo suficientemente inteligentes, bonitas o delgadas".

De todas maneras, Moore recordó las palabras que una mujer le compartió cuando atravesaba aquella angustiante situación: "Tienes que saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber lo que vales si solo quitas la regla".

Para cerrar con sus emocionantes palabras, la modelo y actriz señaló que finalmente este Globo de Oro es un “indicador” de que “si pertenece” a la comunidad de actores de la cual siempre fue parte. "Hoy celebro esto como una marca de mí misma y del amor que me guía y por el regalo de hacer algo que amo", concluyó.

