El politólogo y trabajador en el centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Juan Matías Cerezo, se mostró sorprendido y celebró la masividad del festival en la exESMA para repudiar los cientos de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. La iniciativa fue en contra del anuncio del "cierre y reestructuración" del centro emplazado en el lugar.

“Esperábamos mucha gente, pero nos desbordó las expectativas lo que sucedió el sábado. Desde las seis de la tarde comenzó a llegar incesantemente gente hasta el final. Yo trabajo en el Conti hace 15 y nunca vi tanta gente dentro del predio. Era una marea de gente”, afirmó en la 750.

Asimismo, señaló que el anuncio de la supuesta reestructuración del centro por el Gobierno vía WhatsApp el 31 de diciembre “a una sola persona” tiene “un plus de crueldad muy importante”. “Casi dos tercios del Conti despedido y el resto en guardia activa como dicen ellos, si eso no es un cierre, no sabría decirte”, remarcó.

“¿Cómo puede funcionar un centro cultural que hasta el 31 tenía 87 personas trabajando y pasa a tener hoy alrededor de 30, o tal vez menos? Porque vino gente de otros organismos castigados y que los enviaron al Conti sin tareas, que entraron hace un mes y todavía no están capacitados. Si restamos esos compañeros, el Conti se queda casi sin personas”, sostuvo.



“Es un centro cultural que proyecta cine, se produce teatro, espectáculos de danza. A nosotros nos censuraron el seminario internacional de políticas de la memoria en octubre. De los iluminadores y sonidistas queda una sola persona. La gente que hace montaje, las muestras, también. ¿Cómo van a hacer una reestructuración sin los trabajadores?”, sentenció.

“El sábado quedó claro que el pueblo no quiere que se cierre la ESMA y le tienen miedo a esa participación del pueblo”, cerró.