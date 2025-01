El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, afirmó ayer que “el campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense”, al que genéricamente calificó como “sector improductivo”. El mandatario solicitó la eliminación de los derechos de exportación para algunos productos de la agroindustria porque, resaltó, “Argentina no va más con el esquema de retenciones que tiene”, que el presidente Javier Milei prometió quitar o reducir, pero aún no lo efectivizó.

"No sacan la plata afuera"

La idea que Pullaro posee del “campo” es la de un sector productivo que utiliza sus excedentes para reinversión en el mercado interno, sin fines especulativos o por fuera de los márgenes de la economía formal. “Nuestros chacareros y agricultores no son gente que saca la plata afuera, que se la lleva a paraísos fiscales”, dijo el líder de Unidos en declaraciones a la prensa durante el acto de inicio de las obras del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

“Es gente que compra una camioneta, que compra una maquinaria, que invierte en la construcción, gente que mueve la economía”, opinó el gobernador, quien estimó que “la provincia aporta entre 4 y 5 mil millones por año en materia de retenciones” y “si esos recursos quedaran aquí, irían indudablemente a la reinversión permanentemente”.

El último informe del Centro de Economía Política (Cepa) sobre la recaudación de tributos nacionales, correspondiente a los datos de noviembre de 2024, indican que la percepción de las comúnmente llamadas “retenciones”, que son derechos de exportación, exhibieron una variación interanual real (de decir, descontada la inflación) del 117%. Junto con Ganancias (4% positivo) y Derechos de Importación (8%) y Aportes y contribuciones a la seguridad social (7%), fueron los únicos tributos que mostraron un crecimiento durante 2024.

Difícil entonces, en este esquema impositivo, que el Gobierno nacional avance en una reducción de las retenciones, más aún luego de haber eliminado el Impuesto País (a las compras en dólares de bienes o servicios extranjeros).

“El campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense, a ese sector improductivo de la Republica Argentina, que le genera un costo muy grande”, apostrofó Pullaro.

Para el gobernador, llegó la hora de “empezar a discutir el sistema de equilibrio de la Argentina”, en el que “las provincias del interior, los sectores productivos, los sectores del campo y la industria, que son los más dinámicos y que más esfuerzo le ponen para salir a delante, no pueden seguir sosteniendo a los sectores improductivos del país”.

Eso, para el mandatario provincial, “tiene que cambiar, tenemos que ir hacia una cultura del trabajo, y eso es lo que proponemos desde la provincia de Santa Fe”.

Si se tiene en cuenta que las transferencias no automáticas de Nación a las provincias cayeron un 68% entre enero y noviembre de 2024, es improbable pensar que la recaudación de retenciones a los productos exportables del agro santafesino, tengan como destino solventar la “improductividad” del conurbano de la provincia cuyo gobernador, Axel Kicillof, es uno de los principales “enemigos” políticos de la Casa Rosada.

Antes de Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO), había señalado durante su discurso en el auto por las obras en la autopista, que “en un momento donde Nación no tiene obra pública y no está mirando a las provincias ni al interior productivo, es bueno decir que esto lo hicimos aún con retenciones para que nuestros puertos puedan tener más seguridad”.

Lr reclamó al Gobierno nacional que “ponga en discusión nuevamente el esquema de retenciones de nuestro país, porque si cada peso que mandamos al esquema federal pudiera volver en obra, seríamos indudablemente imparables”.

“Tenemos que poner sobre la mesa un acuerdo de diálogo grande y profundo que nos devuelva a los argentinos esa capacidad productiva que tenemos en nuestro país”, abundó.

Con la nuestra

El gobernador encabezó ayer la firma del acta que puso en marcha la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, en el tramo que va desde la avenida de Circunvalación de Rosario hasta el acceso a la ciudad de San Lorenzo.

Los trabajos demandan una inversión que supera los $41 mil millones. “Este año tenemos entre 1.500 y 1.600 millones de dólares para invertir en obra pública”, destacó el mandatario, quien dijo que en 2024 se emplearon 500 millones de dólares para ese mismo fin.

“Ninguna provincia, ni el Estado nacional, invirtieron lo que invirtió Santa Fe el año pasado en obra pública: 500 millones de dólares puestos en el territorio santafesino. Y este año arrancamos un año con mucha expectativa, donde tenemos entre 1.500 y 1.600 millones de dólares para invertir”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “la provincia de Santa Fe necesita mucha infraestructura para poder sacar todo su potencial”, para lo cual “estamos repavimentando, bacheando, haciendo puentes que hacía años que no se hacían en la provincia, haciendo rotondas para mejorar la seguridad vial en todo el territorio”.

Pullaro sostuvo que “todo esto lo hacemos con recursos propios, y lo hacemos porque tenemos la claridad de tener un norte en la provincia de Santa Fe. Sabemos hacia dónde ir con un Estado moderno, eficiente y para que desde ese lugar podamos tener todas las obras que los santafesinos nos merecemos”.