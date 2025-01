El fallido tratamiento del paquete económico de Axel Kicillof, es decir Presupuesto 2025 y Ley Fiscal Impositiva con endeudamiento, seguirá por el mismo camino de incertidumbre que transitó hasta ahora. Luego de un par de llamados que se sucedieron durante el lunes, fracasó también la convocatoria a la primera reunión de la mesa entre el Poder Ejecutivo y los diferentes bloques de la Legislatura.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 por parte de autoridades legislativas, desde Calle 6 solicitaron “tiempo” para volver a encender los motores de las discusión. Es que aún permanecen vivas las brasas de la última discusión, que se llevó adelante sin éxito el 27 de diciembre.

La idea, como marcó este medio, nació aquella misma tarde, cuando entre los bloques de Unión por la Patria en Diputados y el Senado coincidieron con la oposición y los ministros de Kicillof en organizar una mesa de trabajo conjunta.

“Tengo la expectativa de que avancemos en la mayor cantidad de temas posibles. No me quiero anticipar a los resultados de las reuniones. Es posible que el de los cargos de la Corte no sea un tema posible de resolver ante la necesidad de contar con este paquete, pero sí hay otros cargos que el gobernador había anticipado que altas por bajas sí, como también otros que entiende que no sería bueno poner en juego”, había marcado día atrás el presidente de la cámara baja, Alexis Guerrera, en una entrevista con Buenos Aires/12.

En el primer encuentro de la mesa fallida se sentarían el propio Guerrera, Facundo Tignanelli, Juan Pablo de Jesús y Teresa García por el oficialismo, mientras que por la oposición lo harían Matías Ranzini (PRO), Diego Garciarena (UCR) y Maricel Etchecoin (CC), Agustín Maspoli (UCR) y Christian Gribaudo (PRO).

Los nombres del Ejecutivo eran los de los ministros Pablo López (Economía) y Gabriel Katopodis (Infraestrcutura), además de Agustina Vila (secretaria General de Gobierno).

Fuentes del Gobierno bonaerense, en tanto, pusieron el foco en las demandas de la oposición y recriminaron que si los bloques opositores -en referencia al PRO, UCR+Cambio Federal, Coalición Cívica- se reportarían con la misma línea que cerraron el viernes 27, “no vale la pena”.

“Si quieren supeditar todo a los jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es porque no quieren dialogar”, sentenció una voz de la mesa chica del gobernador.

Según marcó en una entrevista a este medio el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, “hubo sectores que pidieron discutir ese asunto ahora, pero no estaba sobre la mesa”, por lo que el gobernador “pidió no cambiar de ejes” por lo que los bloques opositores “se negaron a aprobar el endeudamiento”, que requiere de los dos tercios de los votos, número que Unión por la Patria no tiene, ni siquiera con los aliados.

En la oposición ironizaron al mencionar el reciente nombramiento de Claudio “Chiqui” Tapia como titular de la Ceamse por parte de la Provincia. “Se ve que no somos los únicos preocupados por los cargos”, bromeó un diputado.

Pese al aviso de suspensión del encuentro en la tarde del lunes, el titular de la bancada radical que está alineada con el Comité Provincia, Garciarena, aseguró que su espacio se hará presente en La Plata “para iniciar el diálogo imprescindible con el Ejecutivo para intentar que el gobernador cuente con las herramientas que necesita”.

En sus palabras, el legislador y aliado del senador nacional Maximiliano Abad, pidió garantizar la autarquía del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), evitar un “impuestazo” y “terminar con las discrecionalidades y facultades delegadas”.

“Lo dijimos mil veces y lo reiteramos: la política, el diálogo y el intercambio de ideas son el único camino para lograr una síntesis que permita construir el camino de una ley”, sostuvo.

Por su parte, la titular del bloque peronista en el Senado, Teresa García, subrayó a Buenos Aires/12 que la importancia de poner sobre la mesa de discusión tanto los pedidos de los intendentes en relación a fondos específicos como los de la oposición.

“Los cargos se tendrían que haber discutido a lo largo de los últimos tres años, no solo por acuerdos políticos, sino por la institucionalidad. Correspondería, pero no sé si este es el ámbito adecuado, me falta conocer la postura de algunos sectores porque también sería absurdo resolver un lugar en la Corte y no los demás”, planteó.

“Creo que se puede discutir en marzo, pero no en el marco del Presupuesto”, dijo la senadora que, desde el primer momento, fue una de las espadas de Unión por la Patria en las negociaciones con los diferentes sectores de la Legislatura y la vida política bonaerense.

García también apuntó a la oposición al tildar como un “encaprichamiento” que no se haya podido avanzar con los 208 pliegos de fiscales y jueces, que ya fueron entrevistados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, pero cuyos nombres no llegaron al recinto. “Es poco serio”, sentenció.

Asimismo, dijo que los fondos para los intendentes deben discutirse “en otra mesa”. El planteo refiere a los pedidos que en algunos solicitaban un porcentaje del endeudamiento, mientras que otros pedían un monto a acordar que sea a libre discrecionalidad.

Mientras tanto, el gobernador firmó hace unos días el decreto que habilitó la prórroga del Presupuesto, como así también de la Ley Fiscal Impositiva que había sido sancionada para el ejercicio 2024. El antecedente más reciente sobre esta última se remonta al año 2001, para el periodo 2002.

Ante las críticas de la oposición, que calificó como de "dudosa legalidad" la prórroga y la posibilidad de que se genere una serie de presentaciones judiciales de parte de los contribuyentes, desde el Poder Ejecutivo señalaron a este diario que "salvo alguna cuestión que expresamente diga que se sanciona por un año, ya tiene antecedente y no se judicializó". El argumento central del Ejecutivo es la necesidad de contar con una hoja de ruta, que la oposición "le negó a la Provincia".

Con todo, el Gobierno bonaerense va a calcular el monto a cobrar en los impuestos con los números predeterminados del año pasado. Aquí entran las quejas opositoras y de sectores vinculados al agro, ya que esa Ley Fiscal se calculó sobre la base de una inflación muy superior a la actual. Vale recordar que en la normativa presentada para este año, la Provincia proyectó un incremento del 28 por ciento en las partidas.