Las mesas de diálogo quedaron en la nada y comenzó la cuenta regresiva para el desalojo del Lof Pailako Futalafken Mew, en el Parque Nacional Los Alerces. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, notificó a esa comunidad mapuche tehuelche, que tiene hasta el 9 de enero para dejar el lugar en el que viven, de lo contrario avanzará con su desalojo "por la fuerza pública". Sin embargo, sus integrantes estarían dispuestos a resistir esa orden y para eso están convocando al mayor arco posible de adhesiones y apoyos para hacerle frente, junto a distintas otras comunidades que expresaron su rechazo a la decisión judicial y reclamaron la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades de la Administración Nacional de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Larsen. "La intolerancia del Estado argentino se pone en evidencia en que no está dispuesto a aplicar la Reforma Constitucional en la cual se reconoció que los pueblos originarios son preexistentes al Estado nacional. El diálogo quedó trunco y activaron la causa penal por usurpación, esperamos una gran movilización de apoyo que permita realmente poder torcer esa decisión, porque están dispuestos a todo", dijo a Página/12 Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.

La comunidad Pailako es muy particular porque sus miembros nacieron ahí, el lugar donde van a desalojar antes se llamaba con el nombre del bisabuelo de Belén Salinas, una de sus integrantes. "Tienen claramente demostrada su ancestralidad, son cinco generaciones, pero La Gremial comprobó que con papeles, sin papeles, con ley o sin ley hay una decisión clara de los gobiernos de no reconocer a los pueblos originarios, en este proceso que se había iniciado después de la reforma de 1994", explicó la letrada.

De hecho, las conclusiones del informe antropológico --que consta en la causa y al que accedió este diario, elaborado por el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, la Universidad Nacional de Río Negro, el CONICET y School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford-- demostraron "la ancestralidad en el territorio de diversas familias que componen la Lof Pailako, hasta por lo menos cuatro generaciones atrás, comprendiendo el periodo anterior a la conformación de la actual Administración de Parques Nacionales. En efecto, es el caso de Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, cuyos bisabuelos ya se encontraban asentados en el lugar. A través de las entrevistas fue posible reconstruir la llegada del abuelo de Lemu, Ernesto Cárdenas Rosales, quien llegó junto a su pariente Moisés Rosales, mientras que la literatura habla de la presencia en el lugar de Pedro 'Motoco' Cárdenas y de Rudecindo Rosales, correspondientes a una generación anterior".

Según Taffetani, esta nueva ofensiva judicial "tiene que ver con el modelo extractivista y de saqueo que viene sucediendo, y las comunidades son un obstáculo a los negocios, a la minería, por eso podemos relatar historias tremendas de desalojos y desposesión, y en el caso de Pailako se agrega que aplicaron una ley de Parques Nacionales que tiene una figura que ni siquiera es usurpador, sino 'intruso', casi como un turista que apareció y se metió dónde no debía", agregó. Esa legislación habilita al dictado de la orden de desalojo sin que medie un proceso habitual de defensa.

Esta comunidad --que recuperó su territorio durante el anterior gobierno, pero no fue reconocida por Parques Nacionales-- tiene una causa por usurpación que está elevada a juicio, donde fueron rechazadas pruebas importantes. Pero la utilización de la figura de "intruso" se da en el marco de un proceso civil, en el cual no tuvieron siquiera el derecho de presentar una defensa. Fue un largo camino hasta llegar en queja a la Corte Suprema de la Nación, que rechazó el planteo. "El Poder Judicial sigue actuando a favor de los grandes intereses económicos expresados por Parques Nacionales, yo le agrego Sociedad Anónima, y el desenlace es el desalojo", dijo Taffetani. Este es el marco, a su criterio, para comprender cómo una pequeña comunidad en el gran Parque de Los Alerces, que hace su vida y no molesta a nadie, haya sido objeto de semejante persecución y criminalización, hasta el punto de acusar a sus miembros de incendio sin pruebas en los medios, y sin presentar denuncia penal alguna.

Pailako, aguas (in)tranquilas

En efecto, el presidente de Parques Nacionales y el gobernador de Chubut acusaron a Cruz Cárdenas de quemar campos el verano pasado. "Luego vienen a decir que 'justo en los campos quemados' tienen emprendimientos turísticos que son el progreso", dice con ironía uno de los protagonistas del documental Pailako, cosmovisión en resistencia, de Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian. En el film, otro miembro de esa comunidad afirma que el "Perito Moreno fue un infiltrado, se hacía amigo y después traicionaba". Francisco Pascasio Moreno elaboró los mapas y como premio el Estado le dió las tierras, pero él decidió que sean destinadas a Parques Nacionales. "Era un visionarios porque sabía que los recursos eran estratégicos", admiten ante el fuego en una de sus rucas (casas). Algunas de las mujeres del Lof también participaron del documental. "Nuestros abuelos vivían acá, fueron asesinados por el Estado argentino a través de Parques Nacionales, que hoy está irrumpiendo en nuestras tierras", dijo una de ellas.

Tras la confirmación de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que el 18 de agosto ratificó la medida ordenada por el juez Otranto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció "el desalojo de las tierras que son de todos los argentinos". Desde la comunidad respondieron que "esas tierras están siendo vendidas a los extranjeros, y solo las pueden disfrutar quienes puedan pagar 30 mil pesos por noche de acampe".

Cruz Cárdenas declaró recientemente que quieren "solucionar esto de manera pacífica porque hay niños viviendo en la comunidad, y si vienen con toda su violencia no sabemos qué puede llegar a pasar". Durante el gobierno de Alberto Fernández habían llegado a un acuerdo de palabra, y les habían puesto condiciones, entre ellas inscribirse en el registro de comunidades. "Hicimos los papeles y todo lo legal y burocrático, tenemos personería jurídica, faltaba iniciar el relevamiento del territorio pero cuando cambió el gobierno directamente vinieron a querer desalojarnos.

Moira Millán, weichafe mapuche, aportó su mirada al film. "En la Patagonia somos los palestinos de Sudámerica, es un lugar donde hay muchos intereses geopolíticos y económicos que son estratégicos, y hay el pueblo, el pueblo mapuche que no entiende de propiedad privada porque es una idea inoculada con la invasión de nuestro territorio, hay un pueblo que cree en la fuerza de la naturaleza, en el respeto, la armonía y la reciprocidad con la tierra, y no lo comprás con prebendas", expresó Millán. "Vamos a estar siempre resistiendo, aunque pretendan desactivarnos con acciones para desacreditarnos, diciendo que somos terroristas", agregó.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel, la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de lxs presxs mapuche en Puelmapu convocan a una conferencia de prensa en el marco de las medidas judiciales de desalojo contra el Lof Pailako, el miércoles 8 a las 11 en el Centro Cultural Melipal de esa ciudad.