Max anunció que la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en abril de este año. La nueva entrega de la serie apocalíptica que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey, basada en un exitoso videojuego de principios de este siglo, transcurrirá cinco años después de los eventos atravesados por Joel y Ellie , los personajes principales.



El cocreador, escritor y productor ejecutivo Neil Druckmann adelantó durante una conferencia de prensa que la siguiente temporada contará con siete episodios, los cuales se podrán ver en la plataforma de streaming de Max y en la señal de cable HBO .

En este marco, la empresa de entretenimiento explicó brevemente cómo continúa la historia: "Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás".



Esto se puede observar en el nuevo tráiler que publicó Max en sus plataformas. "No importa si sigues un código de honor como yo. Hay cosas que todos sabemos que están simplemente muy mal", se escucha sentenciar a una mujer en el video.

Para esta siguiente etapa, Pedro Pascal continúa encarnando a Joel, mientras que Bella Ramsey hace lo propio como Ellie. Además aparecerán nuevos actores: Gabriel Luna, como Tommy; y Rutina Wesley, como Maria.

El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever, como Abby; Isabela Merced, como Dina; Young Mazino, como Jesse; Ariela Barer, como Mel; Tati Gabrielle, como Nora; Spencer Lord, como Owen; Danny Ramirez, como Manny; y Jeffrey Wright, como Isaac. En tanto, la actriz y humorista Catherine O’Hara aparecerá como estrella invitada.

En septiembre pasado, Max lanzó el teaser oficial de The Last of Us 2, en que se observa a Ellie y Joel experimentando la dualidad de esa nueva vida en la Tierra producto del hongo cordycep, que infecta a los humanos y los convierte en una especie de "zombies". Por momentos, en este mundo inestable hay situaciones de encuentro, ternura y esperanza, y por otros, de desesperación, horror y sufrimiento.

De qué trata The Last of Us

La historia, basada en el videojuego "The Last of Us" que desarrolló Naughty Dog para Play Station, tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.



La primera temporada de The Last Of Us contó con un total de nueve episodios que se transmitieron semanalmente todos los domingos en la señal de Max (ex HBO), desde el 29 de enero hasta el 12 de marzo de 2023.



Tras su emisión, en enero pasado, la serie obtuvo 24 nominaciones al Emmy y ganó ocho premios en los Creative Arts Emmy Awards, que honra a los mejores logros técnicos y del "detrás de escena" de las producciones estadounidenses.