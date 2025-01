Primero está la película. A Complete Unknown, de reciente estreno virtual, narra el intenso transcurrir de Bob Dylan durante la década del '60. El momento transicional entre que un tal Robert Zimmerman de Minnesota llega justamente como un completo desconocido al bohemio barrio del Greenwich Village, empieza a destacarse como el gran trovador folk que es, y finalmente se pasa a la electricidad en el famoso Festival de Newport del '65. James Mangold, el de The Wolverine, es quien dirigió el film, basado fuertemente en el libro de Elijah Wald, Dylan Goes Electric.

El actor Timothée Chalamet -el de Beautiful Boy y Call Me by Your Name- es por su parte quien encaró el rol protagónico y, de tan bien que le salió ser Dylan, ligó lo más difícil: un elogio del mismísimo músico, que incluso intervino el guión. “Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble como yo. O como un yo más joven. O algún otro yo”, manifestó Bob enigmáticamente –pero por la positiva-, en su red social.

Nada dijo el músico de 83 años, en cambio, del disco con las canciones que ilustran sonoramente A Complete Unknown. Son 23, ellas y la mayoría las interpreta el mismo Chalamet, que pasó cinco años de su vida no solo aprendiendo a tocar armónica y guitarra, sino también imitando la singular voz y los gestos de Dylan en sus épocas tempranas, pese a no haberlo visto nunca en persona. “Si interpretás a cualquier figura real, es una especie de regalo. Está la realidad de cómo sucedió. Pero con un músico, tu educación se multiplica por dos, o por diez, porque no solo está el registro de lo que él experimentó en su trabajo sino el sentimiento que puede darte como persona, que para mí, con la música de Bob, fue exponencial”, dijo Chalamet, poco después del estreno de la película.

A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack) por supuesto no deja clásico de la década del '60 sin abordar. Chalamet mismo se hace cargo con pasión y frescura de “Highway 61 Revisited”, “Mr Tambourine Man”, “Like a Rolling Stone” –tema que da origen al nombre del film- y “A Hard Rain's a-Gonna Fall”, entre otros clásicos dylanianos de la era. La actriz que hace las veces de Joan Báez (Mónica Bárbaro) va junto a él en “Blowin in the Wind”, y sola con “Silver Dagger” y “House of the Rising Sun”; y Edward Norton –el Pete Seeger de la flamante película- hace lo propio con “Wimoweh”.