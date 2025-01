En medio del mercado de pases, Boca dio un paso importante para sumar a una estrella internacional como el español Ander Herrera. Sin embargo, en las últimas horas la operación pareció complicarse a partir de las declaraciones que hizo una de las autoridades del Athlétic Bilbao, el club en el que juega el mediocampista vasco de 35 años.

"Para nosotros es muy importante tanto en el campo como fuera", dijo Mikel González, director general del Athlétic Bilbao, en diálogo con el periódico deportivo español As. Las palabras del dirigente fueron en la conferencia de prensa previa al partido que su equipo jugará ante Barcelona por las semifinales de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.

Estas declaraciones pusieron en alerta al Consejo de Fútbol de Boca, liderado por Juan Román Riquelme, que espera dar uno de los golpes a nivel internacional con la incorporación del reconocido futbolista con pasado en Zaragoza de España, Manchester United de Inglaterra y Paris Saint-Germain de Francia.

"Me gusta Boca, me encanta Boca, pero no me puedo comparar con el hincha. Yo soy más un admirador, alguien que ha visto por la televisión mucho a Boca. Mi padre venía mucho a la Argentina y yo siempre le preguntaba por Boca. Yo tengo pasión, además de jugar al fútbol", dijo Herrera en junio de 2023 cuando visitó el país para unas vacaciones. Más allá de esta simpatía por el club de la Ribera, lo cierto es que el futbolista tiene contrato vigente con el Athlétic Bilbao y su salida implicará una ardua negociación.

Por el momento, el único refuerzo con el que cuenta Fernando Gago es el chileno Carlos Palacios. Además, el club ya cerró al defensor argentino Ayrton Costa, del Royal Anwerp de Bélgica, a cambio de 3,5 millones de dólares por la totalidad de la ficha. El jugador se sumará a la pretemporada una vez que pase la revisión médica y firme su contrato hasta diciembre de 2027.

Costa se desempeña como marcador central, pero también puede jugar de lateral, característica que el DT Gago consideró fundamental para su arribo.

El equipo debutará oficialmente este año en la nueva edición de la Copa Argentina, cuando se enfrente con Argentino de Monte Maíz, el miércoles 22 de enero.