Los mercados continúan apostando a favor del gobierno, con subas de acciones y bonos. Mientras tanto, el dólar blue registró este martes su primera alza del año, a $1.195 para la compra y $1.215 para la venta. Fue consecuencia de una mayor demanda de divisas en medio de las vacaciones de verano. El spread con el mayorista se ubica en 17,3%.

El Banco Central compró este martes u$s 33 millones en el mercado oficial de cambios y las reservas internacionales brutas anotaron un incremento diario de u$s 100 millones, hasta ubicarse en u$s 32.904 millones.

Vale recordar que esta semana los saldos en moneda internacional sufrirán una caída importante por el pago de amortización e intereses de los bonos de deuda en dólares.

Con las compras de este martes, la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de u$s 338 millones, luego de los u$s 904 millones que sumó en el mes previo.

El billete paralelo viene de cerrar el 2024 con una suba de 20% (+$205) frente a una inflación que sería del 120% en el total anual, según las estimaciones. Pero solo en diciembre dio un salto de 9,8%, el más alto desde junio. En la primera semana de 2025, este tipo de cambio anotó una baja de $10 (-0,8%).

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió 50 centavos a $1.036. El dólar MEP baja a $1.164,50, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 12,4%. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.184,22 y el spread con el oficial se posiciona en el 13,9%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó a $1.372,15.

Y el dólar cripto o Bitcoin cotiza a $1.201.

Las acciones operaron subas de hasta casi 4%, encabezadas por Transportadora Gas del Sur (+3,6%), seguida de BBVA (+2,9%), Grupo Financiero Galicia (+1,7%) e YPF (+1,4%). Mientras que, las que más bajan son las de Edenor (-2,3%), Central Puerto (-1%) y Banco Macro (-0,9%).

En tanto, los papeles que cotizan en Nueva York escalan hasta 7%, de la mano de Bioceres. Luego aparecen los avances de BBVA (+5,3%), Telecom (+5,3%), Vista (+5%), Supervielle (+4,8%), e YPF (+4,4%).

Por su parte, el valor del riesgo país generó confusión y desconcierto en el mercado, al registrar una fuerte baja desde el comienzo de la jornada, hasta tocar un mínimo desde mayo de 2018. El Ministerio de Economía aclaró que se había tratado de un error.

Este indicador del banco JP Morgan llegó a bajar hasta los 444 puntos básicos, un día después de haber perforado la barrera de los 600 puntos.

Sin embargo, esta caída abrupta de más de 20% respondió a un "error" en la medición técnica. De acuerdo con Felipe Núñez, funcionario del Ministerio de Economía, estos valores del riesgo país respondieron a un "descalce" en el precio por el pago de cupones y amortización de los bonos.

Sin embargo, la tendencia a la baja de este indicador continúa, y luego de que JP Morgan enmendó el error, el riesgo país mostraba hacia el cierre de la rueda una baja de 1,4% a 561 puntos básicos, nuevo mínimo desde 2018.

Los bonos en dólares suben hasta 0,6% encabezado por el Global 2035, seguido por el Bonar 2035 (+0,4%), el Global 2038 y 2041 (+0,3%).

En tanto ceden hasta 0,5% el el Bonar 2029, el Global 2029 (-0,4%) y el Bonar 2038 (-0,3%).

"La profundización en la caída del riesgo país se da en la semana del pago de cupones y amortizaciones de (bonos) Globales y Bonares el jueves, tras la cual creemos que parte del flujo podría ser reinvertido en los mismos bonos, impulsando aún más la compresión de spreads ", dijo el economista jefe del Grupo SBS, Juan Franco.