“Pido un compromiso firme para respetar la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para que cada persona pueda valorar su propia vida y todos puedan mirar con esperanza hacia el futuro”, fueron las palabras que utilizó el Papa Jorge Bergoglio para inaugurar el 2025 desde El Vaticano y en una clara oposición a las leyes de aborto y eutanasia. Su mensaje llega a este Cono Sur que desde hace cuatro años tiene una Ley vigente para la interrupción voluntaria del embarazo y a su vez un estado de alerta por la amenaza latente del oficialismo de derogar una Ley construida a base de historia y lucha feminista. No es solo una amenaza, es parte central de la batalla cultural y se ve reflejada en el desfinanciamiento a nivel nacional de las políticas públicas para el acceso al aborto. Las compras de insumos escenciales como el misopostrol, mifepristona y preservetivos no fueron iniciadas y la palabra aborto esta prohibida en el Ministerio de Salud de la Nación. En este berenjenal los movimientos antiderechos, algunas iglesias y la gestión libertaria insisten en -material y simbólicamente- deshacer los avances en lo vinculado al acceso al aborto. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se empina como un lugar de insistencia y resistencia desde 2019, tiene por delante la virulenta batalla cultural y el desafío de poder sostener el acceso al aborto en los establecimientos de todo el territorio provincial así como también la compra de medicamentos.



El equipo de gestión que tiene semejante responsabilidad a cargo trabaja en el Ministerio desde 2019, precisamente en la Dirección Provincial de Equidad de Género y Salud. Vienen de la Fundación Soberanía Sanitaria y encontraron la manera de amalgamar los saberes feministas dentro del ámbito de la salud y la gestión estatal. Son feministas en el Estado que pueden jactarse de haber hecho un enorme trabajo en el territorio, recoger el despliegue imprescindible hecho por organizaciones como Socorristas en Red, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, entre otras: “No llegamos a un lugar vacío, llegamos a un lugar en donde había mucha lucha feminista” dice Andrea Paz, socióloga, epidemióloga e integrante del equipo de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. Ella advierte sin pelos en la lengua cual es el desafío que hay por delante: “Atacar el acceso a un aborto cuidado y con acompañamiento del sistema de salud, no es solo atacar ese derecho, sino que se extiende a otras esferas para poner en duda nuevamente nuestra ciudadanía plena, nuestro derecho a decidir, nuestros lugares en los espacios de poder, y el modo de construir vinculos y comunidad, así como las formas de organización para disputarlos”.

Llegar a la provincia de Buenos Aires antes de la Ley

“Teníamos en el cuerpo aún las vibraciones de la marea verde de 2018” dice Andrea Paz recordando como llegaron a la gestión de Axel Kicillof en 2019. La lista de tareas la encabezó el trabajo para que estuvieran dadas las condiciones necesarias en el caso de que se aprobara la Ley. Ellas estaban seguras que más temprano que tarde saldría y debían estar preparadas. Detectaron una discusión muy importante a la que había que prestarle atención: “La palabra ´voluntario´ traía al ámbito de la salud una ruptura, una transformación muy profunda en términos del modelo de atención en general. Porque el aborto voluntario no era una indicación médica, aparecía la decisión, la necesidad, la persona y su trayectoria de vida en una consulta” explica Andrea.

El trabajo que tenían por delante pintaba arduo, además de asegurar que estén las condiciones dadas para la aplicación de una Ley una vez aprobada, también debían garantizar que los abortos se realizaran con el marco normativo vigente. Lo primero que se hizo fue adherir al “protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” que fue firmado conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses.

Antes de 2020, cuando fue legalizado el aborto en Argentina, el código penal establecía que los abortos no son punibles en dos supuestos: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. A partir del fallo F.A.L en 2012, la Corte Suprema de Justicia determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.

En ese contexto, el equipo de la Dirección Provincial de Salud Sexual trabajó para que los abortos puedan ser garantizados con la normativa vigente antes de la aprobación de la Ley. “Nos pusimos como meta de que cada uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos tuviera al menos un efector de salud que garantice el acceso al aborto, y una vez que logramos eso seguimos ampliando sobre todo la red del primer nivel que son los Centros de Salud para que puedan tener equipos de interrupción -legal primero y voluntaria después- del embarazo fortaleciendo los equipos en los hospitales provinciales” explica Andrea Paz.

En diciembre de 2019 había 196 establecimientos de salud que garantizaban la interrupción legal del embarazo distribuidos en 62 municipios. Esto significaba que el acceso al aborto estaba muy fragmentado y concentrado en un sector de la provincia. Además no había difusión ni conocimiento de que estos lugares efectivamente prestaban este servicio. En diciembre de 2023 se había logrado que 600 establecimientos de salud garantizaran la interrupción voluntaria del embarazo y los mismos estaban distribuidos en 133 de los 135 municipios. No es un acto declamativo, desde la provincia saben que en la existencia de estos establecimientos y en la compra de misoprostol está la clave para garantizar los abortos. En el verano de 2020, un camión del Correo Argentino llegó al Ministerio de Salud Bonaerense con la primera compra de misoprostol producido en un laboratorio público, desde ese momento se continúa con esa política política pública en contraposición al desabastecimiento del gobierno nacional.



Hay dos Municipios en los que no se pudo cumplir el objetivo de garantizar establecimientos que realizaran la interrupción voluntaria del embarazo: fueron Capitan Sarmiento y San Miguel, este último declarado “pro vida” en donde además de no garantizar el derecho al aborto se intenta “convencer” a las personas embarazadas que expresan su voluntad de abortar a que no lo hagan.

Caracterizar la práctica de aborto

Hoy la red de trabajo en la provincia se extiende por 133 de los 135 municipios bonaerenses y se encuentra conformada por más de 600 servicios de salud en Centros de Atención Primaria y Hospitales provinciales y municipales. Se garantizaron más de 130.000 situaciones de aborto en todos estos años dentro del sistema público de salud bonaerense y se redujeron en un 90% las muertes en situación de aborto intencional. El registro se realizó gracias al desarrollo de un sistema de información de la provincia que permite caracterizar la práctica del aborto, profundizar las medidas de cuidado y prevención, planificar los insumos necesarios con información epidemiológica y monitorear la política pública que garantiza la aplicación de la Ley 27.610 en todo el territorio bonaerense: “Gracias a ese registro hoy sabemos que el 95% de los abortos intencionales se deciden antes de la semana 14 de gestación, son interrupciones voluntarias del embarazo amparadas por la ley 27.610”.

El registro y la caracterización les permitió confirmar una hipótesis que desmitifica muchos de los argumentos que se utilizan para ir en contra de la práctica: “La mayoría de los abortos llegan en una etapa gestacional que se puede atender en los centros de salud primaria (salitas), de manera ambulatoria y farmacológica. Son abortos que no requieren internación ni intervenciones mayores.

En agosto de este año, la Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la opción N° 3 de la línea 148 para información sobre métodos anticonceptivos y aborto, recibiendo consultas y brindando asesoramiento en salud sexual y (no) reproductiva.

Diálogos

“Es importante generar puentes no con aquellos sectores de derecha que bloquean el acceso al aborto pero sí con aquellas mujeres que consideran el aborto como algo del orden de lo insoportable, por sus sentimientos o por sus creencias y eso es algo válido” explica Andrea quien sabe que también en esos diálogos, interfieren núcleos duros en donde no es solo el aborto lo que entra en juego. Para ella, en el fondo la discusión del aborto es una discusión por la distribución mas equitativa de las decisiones y el poder. Lo que plantea es clave a la hora de pensar la política liberal del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué un gobierno que levanta la bandera de la libertad estaría en contra de que una persona decida si continuar o interrumpir su embarazo?



La pregunta va a la par del trabajo territorial que no tiene margen para ser amainado, no es solo un lugar en donde pueden acudir quienes decidan interrumpir su embarazo sino también un espacio de disputa política en tiempos de avasallamiento radical de las políticas públicas que llegaron luego de la lucha feminista en las calles.