Alpine ya arregló con Williams la incorporación de Franco Colapinto como piloto de reserva de cara a la próxima temporada, en un contrato por varias temporadas. La exescudería del argentino publicó el mensaje del joven de 21 años de edad antes de despedirse.

"Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los miembros del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en ploto de Fórmula 1. Hicieron que mi sueño se conviertiera en realidad y siempre estaré agradecido por eso", comienza el mensaje de despedida Franco Colapinto.

"Quisiera agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos. Y a los fans, quienes me han apoyado mucho. Ustedes estuvieron ahí para nosotros en los buenos momentos y también en los malos, ¡son los mejores!", cerró su escrito el oriundo de Pilar.

Colapinto a Alpine

Si bien comenzará como piloto de reserva, es muy probable que Colapinto reemplace a Jack Doohan a partir de la sexta carrera. Y es que el australiano tiene una clausula que le garantiza correr solo los primeros 6 GP.

"Vamos a empezar el año con Pierre (Gasly) y Jack (Doohan), te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada", sostuvo recientemente el empresario Flavio Briatore, principal asesor de la escudería. En otra oportunidad, el italiano fue elogioso para con Colapinto al asegurar que "sorprendió a todos".

