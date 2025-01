TEATRO

Quiero decir te amo

Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Esa mujer comienza a escribirle cartas de amor, pero la esposa captura las cartas. Comienza a responderle las cartas haciéndose pasar por su esposo. Al mismo tiempo, comienza escribir un diario íntimo. ¿Escribir para entender la vida o vivir para poder escribirlo? Esta obra con dramaturgia y direccion de Mariano Tenconi Blanco pretende ser un homenaje al amor, a la literatura, a la pasión sin frenos, al amor mítico, contra viento y marea, al amor imposible, porque todo amor es un amor imposible. El vestuario es de Endi Ruiz, la escenografía de Rodrigo González Garillo, la iluminación de Matías Sendón y la musica en vivo de Ian Shifres. Asistencia de dirección de Pablo Cusenza e ilustraciones de María Luque. Con Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea.

Viernes a las 22 y sábado a las 18, en el Teatro Picadero, Pje. Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $25000

Piel de Lava

La editorial Entropía acaba de editar en un solo volumen las cinco obras del grupo formado en el 2003, por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes. El grupo convocó a la directora y dramaturga Laura Fernández para sus obras más recientes. “La escritura colectiva –una excepción en el campo literario– no es una experiencia inhabitual en el teatro, donde el sentido teatral se construye por superposición y combinatoria de las poéticas de muchos”, escribe Rafael Spregelburd. “Sin embargo, las obras de Piel de Lava son ejemplos valiosísimos de una dramaturgia personal, justamente allí donde no hay una persona sola”. Firmado por las cuatro actrices y su invitada, el libro incluye las obras Petróleo, Tren, Museo, Colores verdaderos y Neblina.

MÚSICA

En vivo

Grabado en Rosario durante el año pasado, acaba de aparecer en las plataformas un nuevo disco de Antonio Birabent, que además de los temas de su cosecha incluye homenajes a Pappo, Pescado Rabioso y Manal. Producido por Juan Manuel Almada, masterizado por Victor Volpi y mezclado por Luis Beretta y Santiago Colmeiro, Birabent está acompañado por Fede Jular en batería, Paulo Bazz en teclados, Yago Varas en bajo y Tato Zeballos en guitarras y arreglos. Es la banda con la que estuvo celebrando en sus últimos recitales los 30 años desde la salida de su debut, Todo este tiempo (1994). Dividido en dos partes, una dedicada a sus canciones y otra a los clásicos del rock local, en este registro ese show está representado por temas como “A mí la lluvia” o “Bienvenida seas”, por un lado. Y por el otro por “Rocanrol y fiebre”, “Me gusta ese tajo” y “Jugo de tomate”.

10 remixes

Os Paralamas do Sucesso no dejan de lanzar novedades online: después del disco en vivo del programa de radio Ronca Ronca –un delicioso rescate de mediados de los ’90– y de grabar una nueva versión de “Vital e sua moto” (su primer simple, o mejor dicho demo, que ya cumplió ¡40 años!), ahora llega el turno de un disco de remixes. Se trata de diez clásicos del grupo, puestos en manos de un seleccionado de DJs: un proyecto coordinado por el también DJ y productor Marcelinho da Lua, a pedido de Paralamas. Entre los más celebrados, figuran las nuevas versiones de “Lanterna dos Afogados”, recreada por la cante y productora Mahmundi, y “O Beco” realizado por el dúo Tropkillaz y elegido como el primer simple. También forman parte del lanzamiento los temas “Ska”, “Selvagem” y “Ela Disse Adeus”, entre otros.

ONLINE

The Pitt

De Hospital General a E.R., de Anatomía de Grey a Centro Médico, pasando también por rarezas como M.A.S.H. y The Kingdom, las series centradas en un grupo de médicos, enfermeros y pacientes ha recorrido la historia de la televisión desde los tempranos años '60. A la extensa y rica lista viene a sumarse ahora esta nueva producción seriada disponible en Max cuya particularidad radica en que cada capítulo, cercano a los 60 minutos, cubre narrativamente, en supuesto “tiempo real”, una hora de turno médico de un total de quince en un único día. Esta primera temporada, integrada obviamente por quince episodios, “es una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos actuales, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania”, según consigna la sinopsis formal. El tráiler promete toda clase de urgencias y apuros en esta historia creada por R. Scott Gemmill, guionista de E.R.

The Chelsea Detective

Otro policial británico que integraba la fenecida plataforma Acorn TV pasa ahora a formar parte de la oferta de Flow, que acaba de estrenar la segunda temporada de la serie. Los cuatro relucientes episodios se centran nuevamente en varios casos de homicidio que tienen lugar en Chelsea, populosa zona en el oeste de Londres, y en los esfuerzos del detective Max Arnold y su fiel compañera, la sargento Layla Walsh, a la hora de resolver los crímenes. Hay para todos los gustos, desde luego: el dueño de una galería de arte es estrangulado mientras una anciana muere en situación sospechosa en un geriátrico para ricos y famosos, poco antes de que un vendedor de verduras sea acuchillado sin reparos.

CINE

El desertor

Estrenado en el Festival de Locarno 2023, dos meses antes de la matanza del 7 de Octubre, el largometraje del israelí Dani Rosenberg tiene un punto de partida inusual: un conscripto en el servicio militar obligatorio decide escapar y alejarse de su pelotón en plena zona de conflicto en Gaza. De incógnito en Tel Aviv, mientras su ausencia comienza a ser leída por el ejército como un posible secuestro, el joven Shlomi visita a sus padres, a su abuela y a una amigovia que está a punto de mudarse a otro país. Con un sentido del humor por momentos absurdo y un gran uso del rodaje en locaciones, la película está basada en un evento real en la vida del realizador: “Con esta película quise profundizar en la esencia de ese evento, esa noche en que me rebelé pero no del todo. He tratado de descifrar por qué no actué y por qué incluso hoy, en medio de la violenta realidad exterior y mi conciencia de los crímenes cometidos por mi país, sigo manteniéndome aquí y, en cierta forma, continúo colaborando”.

Cine recuperado

A partir del miércoles 15 y hasta el próximo domingo tendrá lugar la primera Semana de Cine Recuperado “Más allá del olvido”, organizada por el Museo del Cine y con proyecciones en su sala de la calle Caffarena 51, en La Boca, y también en Malba Cine. La función inaugural, el miércoles a las 21.30, será a todo trapo con la primera exhibición en nuestro país de La gota escarlata, film de 1918 dirigido por John Ford que se creía perdido y acaba de ser encontrado casi en su totalidad en Chile. El programa–que incluye una buena cantidad de cine latinoamericano restaurado–, los días y horarios pueden consultarse en https://buenosaires.gob.ar/noticias/semana-del-cine-recuperado-mas-alla-del-olvido

TV

Dime cómo morí

“Cada año se producen cientos de miles de muertes sospechosas en Estados Unidos. Cuando no hay a quién acudir, las familias y las autoridades cuentan con patólogos forenses para obtener respuestas”. La descripción sinóptica de la nueva serie de A&E podría llevar a confusiones, pero no se trata de una docuserie centrada en el arduo trabajo de los patólogos en la vida real, sino de un relato de ficción que parte de las labores forenses para deslizarse hacia un relato que incluye el misterio e incluso el horror. En el primer episodio de un total de diez, la muerte en un trágico accidente automovilístico de la mujer de un pastor hace que resurjan sospechas sobre el deceso de su primera esposa. Allí entra en escena el patólogo Wayne Ross, quien parece ansioso por reabrir ese antiguo caso que nunca logró olvidar. Más difícil se le pone en el segundo capítulo, luego del descubrimiento de que un hombre ha vivido por años con los cuerpos momificados de su esposa e hija.

Lunes a las 23, por A&E.

Corazón de madre

El título original, Amor de Mãe, señala el origen: se trata de una telenovela brasileña que tuvo éxito en el país vecino y presenta su historia a lo largo de más de cien entregas diarias, a la vieja usanza. El culebrón se centra en tres protagonistas, mujeres de clases sociales bien distintas pero que atraviesan sus propios dilemas como madres: Lurdes, Vitória y Thelma. La primera es una empleada doméstica muy trabajadora y de origen humilde, al tiempo que Thelma es una viuda de clase media misteriosa y reservada, que además sobreprotege a su hijo. Finalmente, Vitória se destaca como una abogada exitosa y adinerada que, sin embargo, no es feliz en su matrimonio.

Miércoles a las 20.45, por A3Series.