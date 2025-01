ATE Rosario reclamó ayer al mediodía, frente a la Casa de las Infancias, la reincorporación de dos maestras de nivel inicial que trabajaban para la Municipalidad, en una situación laboral irregular, en Centros Crecer de barrios vulnerables de la ciudad, y fueron cesanteadas pese a llevar cuatro años en sus puestos laborales. "Tenían uno de los tantos formatos precarios de contrato que impone la Municipalidad a sus empleadas y empleados, dentro de la órbita de Desarrollo Social y trabajaban en dos barrios llenos de necesidades: Barrio Industrial y Molino Blanco", explicaron desde el sindicato local.

Iris Velásquez, delegada de Junta Interna de ATE Municipales, aseguró que durante las reuniones sostenidas el año pasado con el Secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, siempre planteó estar conforme con su labor.

“Durante todo el 2024 vinimos trabajando con el ejecutivo municipal la posibilidad de mejorar los contratos y las compañeras estaban convocadas a presentar papeles para la renovación de contratos. El día 7 de enero, en una reunión, las anotician de que no se los van a renovar porque no da el perfil, por distintos motivos que dieron en esa reunión, lo cual las dejó a las compañeras totalmente heladas y estamos acá exigiendo la reincorporación inmediata a los puestos de trabajo”, sostuvo la delegada.

Velázquez señaló que existe un intento disciplinador en estas cesantías, ya que se trata de impedir la continuidad de las trabajadoras que venían reclamando desde el ámbito gremial una contratación regular en el Estado, tal su derecho después de cumplir funciones en situación de precarización laboral durante varios años.

La delegada sindical apuntó a la funcionaria municipal Andrea Fortunio, de quien dijo que “les informó a dos Maestras -que trabajan con niños/as en condiciones de vulnerabilidad social en la periferia rosarina- que no les renovaría el contrato; no solo faltando al acuerdo arribado oportunamente, si no también en una actitud insensible de informarlo en pleno enero e intempestivamente”. La delegada sindical consideró que “no sorprende este accionar de la funcionaria, quien tiene ya el antecedente de querer despedir a una maestra cuando estaba embarazada”.

Mariano Juaristi, también delegado de la Junta Interna subrayó: “La Municipalidad contrata trabajadores de manera precarizadas para garantizar los derechos de las infancias en los sectores más vulnerables”.

"Nosotros en las reuniones de delegados que hemos tenido con el secretario del área, constantemente ha dicho que está conforme con el trabajo que hacen las compañeras", agregó Juaristi. Velázquez recordó que las dos cesanteadas estaban "completamente precarizadas", a través de lo que se llama un "contrato FAE".

ATE Rosario volvió a plantear la necesidad de terminar con la precarización, que no sólo dificulta la vida de quienes la transitan, sino que impide una buena labor en los territorios. Asimismo alertó que el plan de lucha por la reincorporación irá creciendo si de la reunión con las autoridades municipales comprometida tras la protesta no hay respuestas satisfactorias.