El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados acusó al gobierno de Javier Milei de buscar impedir el normal funcionamiento del Congreso y exigió la conformación de las comisiones bicamerales para controlar la renegociación de la deuda externa y la privatización de empresas públicas que impulsa la gestión de La Libertad Avanza. “Milei no quiere la ley de Presupuesto ni que se legisle en un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda pública”, afirmó en sus redes sociales el presidente de la bancada de UxP, Germán Martínez.

Luego del préstamo de 1.000 millones de dólares tomado por el Banco Central, y de la privatización de la empresa metalúrgica Impsa, celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde la oposición llegaron los cuestionamientos al Gobierno. A través de una publicación en la red social Instagram, Germán Martínez aseguró que Milei no quiere "que se legisle en un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda pública”, así como tampoco que “funcionen comisiones bicamerales que son fundamentales para el control parlamentario”, motivo por el cual “hoy volvimos a exigir, por nota del bloque de Unión por la Patria, que se constituyan bicamerales claves”. El titular del bloque de UxP en la Cámara baja añadió que el Presidente "no quiere la ley de Presupuesto", debido a que el Gobierno prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto Nacional 2023, aprobado en octubre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El titular del bloque de UxP en la Cámara baja elevó un reclamo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que “cumplan con su función y su responsabilidad” dado que “queremos un Congreso funcionando”. “Queremos que la comisión que sigue el tema de deuda externa funcione. Queremos controlar los fondos de la seguridad social, el FGS. Queremos seguir al derecho lo que pasa con las privatizaciones en la Argentina”, sostuvo Martínez.

La Ley Bases, aprobada en junio del año pasado, establece que la comisión de seguimiento de las privatizaciones debe llevar a cabo un control del proceso de licitaciones de las empresas que el Estado pretende vender en forma total o parcial, o en las cuales busca incorporar capital privado. La lista de empresas sujetas a venta está compuesta por Energía Argentina (ENARSA), Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Intercargo, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Belgrano Cargas y Corredores Viales, mientras que se buscará el ingreso de capitales privados en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).