El abogado de la UTEP, Nicolás Rechanik, destacó por la 750 el rol del Poder Judicial respecto al seguimiento de la implementación de políticas de sociales por parte del Gobierno de Javier Milei.



Así lo afirmó después de que saliera un nuevo fallo que obliga al ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a que cumpla una medida cautelar y entregue comida a al menos 63 comedores a los que está retaceando el reparto de alimentos.

“Desde que venimos llevando adelante este proceso, la Justicia le ha dado a la ministra Pettovello órdenes claras. En algunos casos se logró que se cumpla, en otros no”, comentó sobre la recurrente respuesta de la gestión libertaria ante las instituciones.



Y añadió: “Respecto a la entrega de alimentos, eso en general, con lo que había en los galpones y se discutió, era jurisdicción de la justicia penal y se ha cumplido. Pero el problema está en el fuero contencioso-administrativo federal con el flujo de entrega continua a los comedores”.

“Ahí tenemos un problema grave. En este caso son 63 comedores, pero hay cientos o miles de comedores que no perciben ni alimentos ni fondos. Capital Humano dice que no quiere entregar nada a los comedores y dice que las políticas están vigentes. El Gobierno es preso de su propia decisión”, se lamentó.

Pero, en este contexto específico, destacó el rol de la Justicia: “La Justicia podría tranquilamente, no me quiero adelantar, ordenar judicialmente la instrucción bajo posibles sanciones. Si no contestan, deberían ir por ese lado”.

Y sostuvo: “La Justicia ha estado a la altura. Podría ser más rápida, más clara. Pero ha estado a la altura respecto a las políticas sociales al plantear los incumplimientos. También está la respuesta de la política”.