La dirigenta opositora María Corina Machado publicó un video en el que dio detalles de qué sucedió este jueves luego de la manifestación antichavista de la que participó en Chacao, cuando denunció haber sido secuestrada por el Gobierno. Además, denunció que la asunción presidencial de Nicolás Maduro se trata de un "golpe de Estado y una "violación a la Constitución Nacional". "Pisotean nuestra constitución", aseguró.

Machado relató que después de la protesta se subió a una moto y que después de avanzar varias cuadras fueron interceptados por "varias motos" que aseguró que se trataban de la Policía Nacional Bolivariana y que "tenúan armas largas".





Una vez que pasaron ese grupo de motos, la dirigenta opositora contó que escucharon "varios disparos" y fueron interceptados nuevamente por la fuerza de seguridad del gobierno venezolano.

"Un funcionario me preguntó mi nombre e inmediatamente, por detrás, fui bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra en medio de dos hombres -afirmó- Repetinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera".

Esas mismas personas, añadió, le pidieron que "grabara un video como fe de vida" que se conoció a través de las redes sociales.

"Estoy bien ahora aunque tengo dolores y contusiones en partes de mi cuerpo", afirmó.

Noticia en desarrollo