Mientras el gobierno de Javier Milei redobla su apuesta para que el Sudamericano Sub 20 no se juegue en Venezuela, la Selección dirigida por Diego Placente continúa su preparación para el certamen que por ahora no cambia de escenario aunque desde la Conmebol mantienen la postura de seguir atentamente los acontecimientos.

Los pibes dirigidos por el exlateral izquierdo jugaron este viernes por la mañana un amistoso de 90 minutos contra un selectivo de Huracán en el predio Lionel Andrés Messi. Un partido del cual no se informó oficialmente el resultado ni las formaciones, aunque sí trascendió que fue triunfo albiceleste.

Mientras tanto, casi que en simultáneo, fue el turno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de poner la cara por la línea instalada el miércoles pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cuanto a los supuestos riesgos que correría la delegación argentina de viajar a Venezuela para el Sudamericano que arrancará el 24 de este mes.

“Si yo fuera el responsable del fútbol de latinoamérica, obviamente trataría que el campeonato se suspenda o se haga en otro lugar, pero claramente no lo haría en Venezuela... Todavía faltan unos días, me parece que habrá que activar gestiones", afirmó el funcionario.

El Gobierno juega al límite en esto de intervenir políticamente en el fútbol nacional -con las SAD, por ejemplo- y también regional, cosa que está penada por la FIFA. “No se puede anteponer el deporte a una situación tan violenta como la que se vive en Venezuela, donde se ataca descaradamente la libertad y la decisión del pueblo de poder elegir a su presidente”, agregó Francos durante una entrevista con Radio Mitre.

Vale recordar que la maniobra oficialista arrancó el miércoles con las declaraciones de Bullrich sobre la posibilidad de que los jugadores argentinos fueran "secuestrados", en referencia a lo ocurrido con el gendarme Nicolás Gallo, y logró imponer agenda en medio de una fractura diplomática abierta con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero por el momento, sólo hizo ruido. Aunque no hubo respuesta institucional desde la AFA, uno de sus nombres importantes, Nicolás Novello, jefe de prensa de la Selección, tuiteó que el equipo no se baja del torneo y que "jugará en la sede designada por Conmebol, en este caso, Venezuela".

Mientras que un día después, desde la Confederación Argentina de Básquet también ratificaron que el equipo nacional viajará a Venezuela en febrero para afrontar sus partidos de la AmeriCup 2025.

Así las cosas, los pibes Sub 20 se siguen entrenando en Ezeiza en tanto sus destinos se dirimen en los escritorios. Este fin de semana tendrán libre y el martes viajarán hacia Chile para jugar un par de amistosos contra los locales (miércoles y viernes). Desde allí partirán hacia Venezuela, donde el sábado 24 debutarán ante nada nada menos que Brasil, en la ciudad de Valencia, si es que no hay sorpresas.