El Abierto de Australia arrancará este sábado con un cuadro repleto de argentinos que buscarán dar la sorpresa ni bien estrenada la temporada, tanto entre los varones como en las mujeres.

Se espera que los albicelestes salgan a la cancha en sus respectivos partidos desde la madrugada del domingo en adelante (televisación de ESPN 2, ESPN 3 y Disney+), ya que al cierre de esta edición todavía no estaba publicado el cronograma oficial.

Así las cosas, son ocho los argentinos que buscarán meterse en la segunda ronda: Sebastián Báez (28º) enfrentará al francés Arthur Cazaux (80º); Francisco Cerúndolo (31º) al kazajo Aleksandr Bublik (33º); Tomás Etcheverry (39º) al italiano Flavio Cobolli (32º); Mariano Navone (46º) al británico Jack Draper (15º); Facundo Díaz Acosta (78º) al belga Zizou Bergs (66º); Francisco Comesaña (85º) al alemán Daniel Altmaier (93º); Camilo Ugo Carabelli (95º) al estadounidense Learner Tien (120º); Federico Coria (97º) al estadounidense Tristan Boyer (134º).

Mientras que entre los duelos más destacados de la jornada figuran el choque 100% serbio entre Novak Djokovic (7º) y Miomir Kecmanovic (55º), el del español Carlos Alcaraz (3º) contra el kazajo Aleksandr Shevchenko (72º) y el del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, con el chileno Nicolás Jarry (34º).

Por el lado de las argentinas, son tres: Nadia Podoroska (95º) se verá las caras con la checa Karolina Muchova (21º); María Lourdes Carlé (96º) lo hará con la estadounidense Amanda Anisimova (36º); y Julia Riera (147º), una de las grandes protagonistas de este inicio de año, buscará seguir de buenas ante la brasileña Beatriz Haddad Maia (16º).

Riera viene de ganar sus tres partidos de la qualy para meterse por primera vez en el cuadro principal de Australia, una gesta que tuvo más repercusión de lo habitual por una entrevista previa de la pergaminense de 22 años. En pleno aeropuerto, Riera fue interceptada por un cronista televisivo que, sin conocerla, le preguntó quién era y para dónde iba.

"¿Vos sos grosa en tenis? Por ahí estoy hablando con la número uno y no lo sé", sorprendió el cronista. Pero la tenista no se quedó atrás con su respuesta, para animar un ida y vuelta que fue un éxito en las redes. "No, no, normal, normal", contestó.

"¿Y de qué se trata ese torneo? ¿Con quién competís?", siguió el entrevistador. "Voy a jugar el Australia Open, ahí van desde todas partes del mundo. Bastante bien. Ojalá que me vaya bien (en Australia), voy a jugar allá en la qualy", contestó la crack.