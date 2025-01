FESTIVALIPSIS ► Un nuevo rearmado de Illya Kuryaki & The Valderramas encabeza el line-up de la nueva edición del Festival Buena Vibra (22/2, Ciudad Universitaria), que también anunció a Bandalos Chinos, Marilina Bertoldi, Louta, El Zar, Indios, Juana Molina, Cindy Cayts, Alex Anwandter y mucho más ► También se anunció edición veraniega para el festival Nuevo Día (25/1, Ciudad Cultural Konex), con Mi Amigo Invencible, Tobogán Andaluz, Fin del Mundo, Fonso y las Paritarias, Nina Suárez, Revistas, 107 Faunos, El Nota, Máze y Sunlid ► Y en plan legendario, Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche y Opeth armarán cartel para la edición 30º aniversario del festival hard rocker Masters of Rock, el 26/4 en Tecnópolis.

VERANO 2025 ► Bajo la consigna La felicidad de compartir, la provincia de Buenos Aires anunció una grilla de 600 actividades gratuitas veraniegas, con propuestas de música, teatro, literatura, charlas, entrevistas abiertas, stand up y más: el cronograma incluye recitales y actividades de Darío Z (sábado 11/1, Pinamar), Nación Ekeko (jueves 16/1, Mar Chiquita), Martín Recchimuzzi (lunes 20/1, Necochea), Ibiza Pareo (jueves 23/1, Monte Hermoso) y Pedro Saborido (martes 18/2, Necochea), entre otros

DE VISITANTE ► El brasileño Paulinho Moska compartirá fecha y escenario con Kevin Johansen, el 29/1 en Niceto Club ► El puertorriqueño Alvaro Díaz traerá su Sayonara Tour para su primer show propio en Argentina, el 6/3 en el C Complejo Art Media ► Los rockeros británicos Tindersticks anunciaron para el 12/4 en el Teatro Opera su debut en Buenos Aires ► Y los pioneros punks escoceses The Exploited traerán su gira despedida The Final Tour, el 3/5 en Groove.

ESTAMOS EN OBRA ► Teatro físico, deporte y sensualidad es la consigna colectiva de Un poyo rojo, con Alfonso Barón y Luciano Rosso (martes y miércoles, Teatro Metropolitan) ► La sátira Manual de urbanidad para jovencitxs, con Adela Buendía y Gimena Cos, crea fábula teatrera de adolescencia, prejuicios sexuales, placer y desafío generacional (9 y 14/1, Teatro Séptimo Fuego).

PANTALLAZOS ► Un robot entre animales desarrolla la habilidad de ser padre en la peli animada Wild Robot, mientras que una banda de heavy metal oscila entre el culto satánico y las experiencias sobrenaturales terroríficas en Hysteria!, ambas disponibles en Flow.





