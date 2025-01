Un libro puede cambiar la forma de entender el mundo. Después de un 2024 complejo, con una reducción significativa de títulos editados y caída estrepitosa de las ventas, las editoriales -grandes, medianas y pequeñas- apuestan a publicar “los mejores textos posibles” en un contexto en el que impera la incertidumbre por lo que vendrá. El nivel de audacia declina y la mayoría prefiere apostar por “lo seguro”. En los planes editoriales de este año se imponen los nombres más conocidos. La edición independiente, como suele suceder, sigue siendo el terreno donde emergen nuevas voces, textos inéditos o valiosos rescates. En el compendio de novedades suscitan interés las memorias de Beatriz Sarlo, un ensayo del filósofo esloveno Slavoj Žižek, los nuevos trabajos de César Aira, Samanta Schweblin, Camila Sosa Villada, Guillermo Martínez, Pedro Mairal y Selva Almada, un libro póstumo de Juan Forn, inéditos de Hebe Uhart y Sylvia Molloy, y la poesía completa de Julio Cortázar, que incluye también algunos inéditos.

La posteridad del cronopio

Uno de los grandes grupos, Penguin Random House, publicará las nuevas ficciones de Eduardo Sacheri, el esperado nuevo libro de cuentos de Samanta Schweblin, Juan Sasturain, Sergio Olguín, Federico Andahazi, Mauricio Kartun y Gonzalo Heredia. “Uno de los acontecimientos literarios del 2025”, según lo definen desde el sello Alfaguara, será la edición de la poesía completa e inédita de Julio Cortázar, milagros de la posteridad de este cronopio que parece que escribe desde el más allá. Otra novedad es el anuncio de la publicación de las tiras de Mafalda a través de uno de los sellos de Penguin Random House, que históricamente publicó Ediciones de la Flor. La avanzada literaria se completa con una nueva novela del siempre prolífico César Aira, nueva obra de Selva Almada y lo que podría ser el primer libro de poemas de Martín Caparrós, la vida de José Hernández contada por Martín Fierro, escrita en verso y con ilustraciones de Miguel Rep; una serie de clases de literatura norteamericana de Jorge Luis Borges y nuevos ensayos de María Moreno y Alan Pauls.

Se publicará la poesía completa de Julio Cortázar.

Para quienes extrañamos tanto sus contratapas en Página/12, el grupo Planeta publicará un libro póstumo de Juan Forn. Varios autores del sello volverán al ruedo con ficciones como Camila Sosa Villada, Guillermo Martínez, Pedro Mairal y Fabián Casas. Tusquets, uno de los sellos más literarios del grupo Planeta, desplegará narraciones inéditas de Aurora Venturini y nuevos trabajos de Leila Sucari y Luciana De Luca. Anagrama reeditará la novela de Mariana Enriquez Cómo desaparecer completamente.

Adriana Hidalgo, que viene publicando toda la obra de Hebe Uhart, anuncia Una pequeña parte del universo, un libro que reúne una serie de textos inéditos y algunos muy poco conocidos de la autora de Guiando la hiedra, como apuntes que usaba para dar sus clases de taller, ensayos breves sobre filósofos y cultura griega y sus primeros esbozos literarios, compilados por Pía Bouzas y Eduardo Muslip.

La editorial también prevé la salida del segundo volumen de Tener lo que se tiene, la poesía reunida de Diana Bellessi, y Plaza mágica, un ensayo de Álvaro Abós sobre la historia de la plaza San Martín. Fondo de Cultura Económica (FCE), que celebrará su 80 años de vida, sostiene “un renovado compromiso” con la ficción contemporánea argentina. Entre las novedades para este año confirman Si estás leyendo esto, de Kike Ferrari; Todavía tengo algo que decir, de Florencia Gómez García; La parte del sonambulismo, de Nicolás Hochman; Los acontecimientos, de Ramiro Sanchiz; El señor Kreck, de Juan Octavio Prenz; La tercera aberración, de Flor Canosa; y Los mundos anteriores, de Gustavo Nielsen.

A casi tres años de su muerte, Eterna Cadencia publicará un inédito de Sylvia Molloy, Amigos, el intercambio epistolar entre la autora y sus amistades más cercanas: José Bianco, Victoria y Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni, Edgardo Cozarinsky, Adolfo Bioy Casares, Héctor A. Murena y Severo Sarduy, entre otros. Después de la despedida de Daniel Link de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, luego de más de treinta años como titular de la cátedra Literatura del Siglo XX, se reeditará Clases. Literatura y disidencia, un libro agotado hace décadas. La misma casa editorial agregará a su catálogo una nueva novela de la brasileña Ana Paula Maia, Búfalos salvajes, con traducción de Mario Cámara, un obra que reflexiona sobre la relación entre humanos y animales, la explotación y la precariedad de la vida. De la mano de la misma editorial se podrá disfrutar de Ensayos II, de Lydia Davis, el esperadísimo segundo volumen de ensayos de la autora estadounidense, con traducción de Eleonora González Capria.

El grupo Planeta publicará un libro póstumo de Juan Forn.

Voces secretas y rescates

Eterna Cadencia reeditará dos clásicos: Idilio y otros cuentos, del francés Guy de Maupassant, con selección, prólogo y traducción de Jorge Fondebrider; y Sensatez y sentimiento, la primera novela de la británica Jane Austen, a doscientos cincuenta años de su nacimiento, con prólogo y traducción de Eleonora González Capria. La misma editorial publicará un libro que reúne todos los cuentos de Diego Angelino, un escritor que nació en Entre Ríos en 1944, una voz secreta, original e inconfundible de la narrativa argentina contemporánea, elogiada y premiada por Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, entre otros. El libro de cuentos de Angelino está prologado por Martín Kohan. Finalmente, se traducirá por primera vez al castellano, de la mano de Jorge Fondebrider, The Rose Garden, de la autora irlandesa Maeve Brennan, admirada por Alice Munro, Edna O'Brien, John Updike y William Maxwell.

En febrero, Godot arremeterá con Belacqua, de Samuel Beckett, que incluye una serie de cuentos en los que transcurre la vida de su protagonista, Belacqua Shuah. El dramaturgo y novelista irlandés, gran admirador de Dante, introduce a Belacqua como personaje principal de su novela Dream of Fair to Middling Women, que no fue aceptada cuando la escribió. Belacqua es su segundo intento de darle vida a ese personaje menor del Purgatorio de Dante. Godot, que viene haciendo un gran trabajo de edición de la obra de Beckett con traducción de Matías Battistón, publicará también Los huesos de Eco, escrito en 1933 para ser incluido en Belacqua, pero que el editor de ese momento lo rechazó porque le pareció “raro”. Un rescate literario fundamental para la literatura argentina es volver a poner en circulación la obra de Gustavo Ferreyra. En abril Godot reeditará las novelas La familia y El director, con prólogos de Mariana Enriquez y Martín Kohan.

El sello independiente Blatt & Ríos promete continuar sosteniendo las obras de los autores de la casa, pero también arriesgará con nuevas voces. “En 2025 seguiremos editando al mismo ritmo y con la misma ambición: que nuestros libros acompañen, que nos ayuden a pensar y a habitar este mundo tan complejo que nos toca vivir. Se vienen nuevos libros de Nicolás Teté, Iosi Havilio, Olivia Gallo, Daniel Tevini, Agustina Adamoli y Derian Passaglia, entre otros; también la primera obra de una autora que estamos seguros de que será muy bien recibida por las lectoras y lectores: la colombiana Natalia Jiménez Silva -anticipan en un comunicado-. Además, estamos preparando la reedición de la biografía de Osvaldo Lamborghini de Ricardo Strafacce, de La libertad total de Pablo Katchadjian y las Cartas a la madre de Charles Baudelaire. Como todos los años, Aldo Giacometti está ya traduciendo una nueva novela de Lee Child. Y, por supuesto, algunas sorpresas que nos guardamos para más adelante”.

Ficciones gauchopunks

Cartas a mi mamá, de Teresa Cárdenas, editada por Factotum, es una novela epistolar conmovedora en la que una adolescente negra enfrenta el luto por la muerte de su madre y las violencias del racismo. El mismo sello reeditará Los pájaros de la tristeza, de Luis Mey, una narración que captura con crudeza y belleza la perspectiva infantil frente a la adversidad. En la colección “El arte y la práctica de escribir” de Factotum llegarán dos títulos: Las formas de una novela, del escritor mexicano Martín Solares, una exploración de catorce métodos de análisis literario que desentrañan los misterios de la narrativa con herramientas insólitas como telescopios, tigres y sombreros; y Nuevo taller, de la escritora argentina Alejandra Laurencich, una guía esencial para iniciarse en el oficio de escribir. En el rubro antologías, Factotum editará Cuentos rusos, traducidos y compilados por Alejandro Ariel González, una selección que ofrece una ventana a la riqueza narrativa de Rusia; y Cuentistas japonesas, escritoras que desafiaron las convenciones de su tiempo, con traducción y compilación de Monserrat Loyde.

En la colección “Línea C” de la editorial Interzona saldrán dos novedades: El árbol viene, del escritor español Munir Hachemi, sobre una colonia aislada durante más de 150 años que vuelve a contactarse con su sociedad de origen; y Edwin Mullhouse, de Steven Millhauser, un clásico contemporáneo que llega al público hispanoblante. La misma editorial lanzará La familia de las cosas, una colección de cuentos de Elsa Drucaroff que explora la vida de los objetos y las historias humanas que los rodean; y Mejor no contar, de Tatiana Salem, una novela en la que autora brasileña aborda temas urgentes como el abuso sexual, la violencia psicológica y la lucha por la libertad femenina.

Para la editorial Fiordo 2025 será un año de “mucha ficción” con Agua negra, el regreso de la estadounidense Joyce Carol Oates al catálogo y López López, la primera novela de Tomás Downey. En la colección “Lateral” saldrán rescates de clásicos modernos olvidados, un libro de cuentos de O.Henry y una novela de E.M.Delafield. Habrá nuevo libro de Amina Cain, la escritora estadounidense de la que publicaron el ensayo Un caballo en la noche, sobre los vínculos entre la lectura, la escritura y la vida; y de la escritora canadiense-americana Riva Galchen, autora de Todos saben que tu madre es una bruja. Entre los nuevos descubrimientos habrá textos de la británica Evie Wyld, una novela ilustrada de Joanna Kavenna y un ensayo sobre la soledad de la británica Sara Maitland. Caja Negra, que cumple veinte años, reeditará Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio, novela que cruza la literatura de vanguardia argentina (Piglia, Borges) con las nuevas tendencias del new weird latinoamericano. También se incorpora al catálogo Michel Nieva, con un volumen que reunirá sus “ficciones gauchopunks”, sus dos primeras novelas, hoy inconseguibles: ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? y Ascenso y apogeo del imperio argentino. Otra editorial que cumple veinte años, Milena Caserola, comenzará los festejos con la esperada novela Tratado habitacional en la Rodrigo Bueno, de Zulema Lázaro.

Habrá un libro de cuentos de Samanta Schweblin.

Ensayos, historia y otras yerbas

En Una historia de la idea del cerebro (Godot), el zoólogo británico Matthew Cobb explora los orígenes de los experimentos y las investigaciones sobre el cerebro para entender la historia del conocimiento que la humanidad tiene del órgano fundamental para el funcionamiento de todo ser vivo. Otro libro que llegará de la mano de Godot es Américo Vespucio, de Stefan Zweig, un breve ensayo biográfico sobre la figura de Vespucio escrito en 1941 y publicado de manera póstuma. En marzo Godot publicará Órganos sin cuerpo: sobre Deleuze y consecuencias, de Slavoj Žižek. En este ensayo el filósofo esloveno se sumerge en las complejidades de la obra de Deleuze y cuestiona su énfasis en la multiplicidad, el deseo y la diferencia.

Las lectoras y lectores cinéfilos celebrarán Esperando a Godard (Interzona), un retrato literario del icónico director realizado por Michel Vianey, que combina entrevistas, experiencias y anécdotas vividas durante los rodajes de El desprecio y Masculino femenino. La marca editora publicará La gramática del cine, de Yannick Vallet, un manual imprescindible para estudiantes y amantes del séptimo arte que desentraña los recursos visuales y narrativos que conforman el lenguaje cinematográfico. En Humo (La marca editora), John Berger y Selçuk Demirel, a través de aforismos e ilustraciones, engarzan reflexiones poéticas y visuales sobre el simbolismo del humo en la sociedad moderna. La marca editora desplegará un libro vinculado con la mirada inagotable de Frida Kahlo: El diario de Frida Kahlo, un facsímil a todo color que revela los últimos diez años de la vida de la artista, con textos de Carlos Fuentes y Sarah M. Lowe. La misma editorial ofrecerá Este no es un manual para las putas agencias publicitarias, de Banksy, una compilación del ideario y la obra del icónico artista urbano.

Caja Negra arrancará febrero con McKenzie Wark, Amor y dinero, sexo y muerte, sus memorias escritas a la manera de cartas a distintas personas que fueron claves en su vida. En Oreja madre. Mi cuestión judía, también por Caja Negra, Dani Zelko, artista, poeta y editor argentino va en busca de su propio linaje en los ghettos de Polonia y Lituania y en diversos campos de concentración. Pero toda cambia el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas a los kibutz de Israel, en el que asesinan a su prima y a sus hijos pequeños. Entre las novedades de Caja Negra se destacan además el filósofx británicx Robert Chapman con El imperio de la normalidad, en el que explora cómo el capitalismo creó estándares que terminaron transformándonos en máquinas productivas; y la historiadora de arte estadounidense Claire Bishop, Atención trastornada. Cómo vemos el arte y la performance hoy, un trabajo en el que identifica las tendencias actuales de las artes escénicas bajo la presión de la tecnología digital. En el catálogo de Ampersand habrá un ensayo del historiador italiano Carlo Ginzburg sobre las tensiones entre texto e imagen y el esperado segundo volumen de Historia natural y mítica de los elefantes, de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski.

Queremos tanto a Favio

La editorial Octubre está preparando un libro homenaje a Leonardo Favio, coordinado por Silvina Pachelo, que tendrá textos de Norberto Galasso y una media docena de críticos y estudiosos de la obra del gran cineasta argentino. En De arte no entiendo nada, Alejandro Marmo se posiciona como un oasis de reflexión en el caos reinante. El libro es un diálogo entre la obra visual del artista y un texto que maneja a la perfección la metáfora, la ironía y el humor para retratar personajes e historias que celebran lo cotidiano. Una final de cuento reúne los viente mejores relatos del Concurso Internacional de Narrativa Futbolera, organizado por la editorial Octubre y la librería Caras y Caretas. Una obra para revivir aquella inolvidable final entre Argentina y Francia en Qatar.

Ariel Basteiro, dos veces embajador en Bolivia, encaró una gran tarea de investigación que revela hasta los últimos detalles de un operativo escandaloso: el contrabando de miles de municiones que la administración macrista envió a los golpistas bolivianos en noviembre de 2019 para reprimir la resistencia popular. Radiografía de una canallada fue prologado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente boliviano Luis Arce. Diplomacia militar-Silencio y complicidad del servicio exterior durante la última dictadura, de Rodrigo Lloret, se trata de un exhaustivo trabajo de investigación a partir del material desclasificado por la cancillería argentina, las Naciones Unidas y la OEA, que revela por primera vez el plan de la dictadura militar para actuar en el “frente externo” y ocultar las violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.