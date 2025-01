Una mujer fue mordida por una palometa el domingo, en el Paso de Destilería, el brazo del río que se encuentra detrás de la isla de los Mástiles frente a Granadero Baigorria. "Nos tiramos un par de veces al agua sin ningún problema. Después me quedé sentada en el bote, con los pies en el agua, mientras tomaba mate. Sentí una mordida en el dedo gordo del pie derecho. Me encontré con que me faltaba un pedazo", relató María del Rosario en diálogo con Radio 2. Como es médica, y la embarcación contaba con un botiquín, pudo hacer la curación de manera rápida y correcta. "Sentí molestia, pero no me dolió. Sí me sorprendió el sangrado", dijo.