Con cautela, los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires aguardan la palabra final del máximo jefe, Mauricio Macri, para saber en qué lugar del mapa electoral los encontrará el inicio de la campaña 2025. Aún sin definiciones concretas sobre una alianza -o no- con La Libertad Avanza de los hermanos Javier y Karina Milei, en las filas amarillas ven con buenos ojos el acuerdo, pero con consideraciones.

Como es sabido en el universo amarillo, Macri habla muy poca gente y es él quien tiene la última palabra en el PRO. “Es así, le guste a quien le guste”, sentenciaron desde el poderoso conurbano bonaerense. Allí, apenas dejan descubrir una postura que entienden será una de las claves para avanzar en una eventual alianza. Señalan que la intención del PRO es poner los nombres propios que mejor miden donde La Libertad Avanza tiene poco o nada. Y ahí los intendentes jugarán un rol clave.

El PRO hoy comanda municipios populosos como Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero, Junín, Mar del Plata, o Zárate, además de Campana, Arrecifes, Lobos, Coronel Pringles, Pergamino, San Antonio de Areco, San Nicolás, Capitán Sarmiento, Zárate, Nueve de Julio, Pinamar y Puan. También ostenta un buen número en la Legislatura, con 13 y 9 escaños por cada Cámara. El partido intentará contener los ocho espacios que pone en juego en Diputados, uno de ellos el del propio presidente del bloque, Matías Ranzini, al tiempo que arriesga cuatro bancas en el Senado.

“Lo más importante sería ganar la provincia de Buenos Aires y después buscar la estrategia adecuada para que eso sea una realidad”, consignó un intendente PRO con varios años de experiencia. El hombre, soldado de Macri de la primera hora, evaluó que eso “tampoco significa que estemos en una misma bolsa todos los que tengamos pensamientos distintos” aunque “si logramos ponernos de acuerdo en los cinco puntos que tenemos que estar de acuerdo, vamos”.

Un armador seccional sostuvo a este medio que si bien hay intendentes propios “que tienen coincidencia en ponerle fin al ciclo del kirchnerismo, hay que ver cómo se da la discusión porque si solo hay posiciones inflexibles no vamos a ningún lado”.

“La fortaleza que tenemos es que tenemos figuras prominentes, nuestros intendentes andan y miden muy bien, pero cada sección es una discusión particular”, dijo. El mensaje, además, fue para el armador Pareja, quien en los últimos días en declaraciones a Radio Mitre advirtió a todos: “Este año nos preparamos para gobernar los concejos deliberantes y ese proceso nos llevará a gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027 sin ninguna duda”.

Allí radica el temor de varios jefes comunales -del peronismo y del PRO- que no pueden darse el lujo de seguir gobernando dos años con una presidencia opositora en el órgano deliberativo local.

El debate ante la avanzada libertaria

Ante el avasallamiento del sector libertario, en el PRO señalan que ambos bandos van a tener que ceder en algunos puntos para llevar la negociación a buen puerto. Pero “falta mucho” son las dos palabras que más repiten legisladores e intendentes que miran el escenario con una mezcla de entusiasmo y alarma.

“El rival a vencer que tenemos en la provincia de Buenos Aires es el kirchnerismo, no los libertarios. Un entendimiento electoral es positivo en principio, pero hay que analizarlo y dar una discusión seria”, sentenció ante Buenos Aires/12 una importante espada legislativa del PRO.

La rosca ahora es cien por ciento virtual dado que buena parte de los dirigentes está de vacaciones. Pinamar, distrito comandado por el intendente amarillo Juan Ibarguren, es el sitio de descanso de varios de ellos. Pero las charlas no se detienen por la temporada estival.

Según señalaron desde las bases amarillas, en lo formal no hay ninguna conversación en marcha, aunque reconocen que, informalmente, ya se discuten hasta los logos.

Para un importante actor PRO de la Tercera sección electoral, la más poderosa en la provincia de Buenos Aires dado que aporta casi cinco millones de electores, el acuerdo “hay que encararlo de manera territorial”, considerando que “tenemos una historia y un posicionamiento que merece desarrollarlo de una manera distinta a la de otros distritos”, aunque aclarando que si bien hay muchas coincidencias en lo legislativo, todavía hay puntos a poner sobre la mesa de negociación.

Esa mesa ya tiene designados a los interlocutores del PRO por parte de Mauricio Macri y aguardan una contraoferta. De los cinco nombres que puso, cuatro son bonaerenses: el titular del partido, Cristian Ritondo; la diputada nacional Silvia Lospennato; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y el exministro de Hacienda de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza. Con este último ya llegó el primer choque.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo cruzó por haber lanzado críticas a la gestión de su par de Economía, Luis “Toto” Caputo. Lacunza, quien ocupó la titularidad de esa cartera durante la última etapa del gobierno de Cambiemos, le respondió por redes sociales y, entre sus consideraciones, planteó que “si la invitación a la mesa de diálogo es solo para los que piensen todo igual, va a ser aburrida y nadie va a aprender nada”. Ya empezó mal.

Con todo, en el territorio bonaerense ya empezaron a frotarse las manos, pero también a abrir el paraguas. “No hay mucho espacio para especular en una elección donde va a haber dos posturas claras, no como la anterior que fue de dos tercios, y esto requiere de la madurez de todos los actores”, sentenció ante este medio un referente amarillo con peso en la mesa bonaerense.

Sin lugar para puntos intermedios, la misma voz aseguró que hay “orden” en el partido a nivel provincial. “No hay nadie hoy que se identifique como larretista bonaerense”, ironizó en referencia al exjefe de Gobierno porteño, que en varias oportunidades fue sumamente crítico con las medidas de Javier Milei.

Para muestra, un botón. Hace solo un mes, el exintendente PRO de Olavarría, Ezequiel Galli, se reunió con dos de las personas más cercanas al armador libertario y funcionario nacional, Sebastián Pareja, es decir el director del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) Alejandro Carrancio y la diputada provincial de la Libertad Avanza Geraldine Calvella. En ese momento Galli, referenciado con el diputado nacional Diego Santilli, afirmó tener “un diálogo muy fluido con dirigentes de la Libertad Avanza” en la Séptima sección.

Como marcó este medio, Pareja y Carrancio ya trabajan en articulación con las y los armadores libertarios que se designaron para las ocho secciones electorales, operativos que aceitaron en septiembre último, tras haber alcanzado la personería definitiva en la Provincia tras un fallo de la Justicia electoral. Se trata de Ramón Vera (Primera), Analía Corvino (Segunda), Martín Augusto (Tercera), Gustavo Bories y Leandro Cabrera (Cuarta), Gastón Abonjo (Quinta), Paula Fernández y Franca Grippo Harrington (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Matías de Urraza (Octava).

El orden del que saca chapa el PRO bonaerense llegó en julio de 2024 luego de una feroz interna entre el bando de Mauricio Macri y el de Patricia Bullrich. La discusión tuvo que ver con lo mismo: dónde se ubicaría el partido en relación a Javier Milei.

En ese momento, Bullrich no dudó y ordenó a cinco diputados y una senadora dejar los respectivos bloques. Al poco tiempo, se incorporaron a las bancadas de La Libertad Avanza. “Respondió a una coyuntura, a cómo lo interpretó cada uno ese momento, pero no significa que no seamos parte de un mismo proceso”, bajan tensiones desde el sector que responde a Ritondo.