El gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 23/2025 con la convocatoria para sesiones extraordinarias y, cerca del mediodía, el texto ingresó a la Cámara de Senadores. La reunión entre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con los presidentes de los bloques aliados quedó postergada y es posible que ocurra recién a fines de esta semana o la semana que viene. El encuentro será en el despacho de Francos, no participará el presidente Javier Milei y nucleará a Cristian Ritondo, del PRO; Rodrigo de Loredo, de la UCR; y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal. Mientras la Casa Rosada intenta conseguir votos, el PRO se sumó a una parte de la UCR y al bloque de Unión por la Patria y reclamó al gobierno por el Presupuesto 2025, que no fue incorporado en el temario.

La norma central que el gobierno quiere aprobar en este período de sesiones --que irá desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero--, es la eliminación de las PASO. Para negociar con el PRO, que no quiere eliminarlas, el oficialismo incorporó un proyecto propio de Ficha Limpia distinto al que intentó aprobar el partido amarillo hace unas semanas y no lo logró. Luego de ese intento fallido, el Presidente se comunicó con la diputada del PRO Silvia Lospennato y le prometió que, más adelante, enviarían un texto propio. Ella habría colaborado con la redacción junto con Alejandro Fargosi, un abogado asesor de Milei.

Este lunes se conoció que también está colaborando en la elaboración de ese texto el ministro de Defensa Luis Petri. Cuando fue legislador, él había trabajado sobre el tema y, desde el Ejecutivo, dicen que el titular de la cartera le dio buenas ideas al Presidente vinculadas al proyecto. Por eso él lo invitó a participar de la elaboración del texto. Por ahora no se conoce el detalle y en el oficialismo que será publicado en los próximos días. El mandatario, que sigue recluido en la Quinta de Olivos, por la tarde recibió a Petri y estuvieron conversando sobre el asunto. En el comunicado que por la tarde sacó el PRO, el partido celebró la incorporación de esa iniciativa.

La eliminación de las PASO, sin embargo, será el tema más importante y a la vez más espinoso porque la mayoría de los bloques quiere la suspensión y no la eliminación. Si bien en un comienzo en Balcarce 50 se mostraron fijos con la idea de que irían por "la eliminación o nada", ahora deslizan que, en caso de la que la oposición decida suspenderlas, ellos no vetarían la ley. El proyecto que envió el Ejecutivo no es nuevo. Se trata de un texto que Milei y Francos mandaron a la cámara baja el 21 de noviembre del año pasado. Será debatido por los legisladores en las comisiones de Diputados de Justicia y Presupuesto, Hacienda y Asuntos constitucionales.

Además de la eliminación de las PASO, en el decreto publicado figuran otros seis proyectos. El de Régimen de reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, por ejemplo, ya puede ser debatido en el recinto, al igual que la Ley Antimafia, que tiene dictamen y ya fue debatido en comisión. Por último, el proyecto para regular los juicios en ausencia también cuenta con dictamen y puede ser tratado.

Más allá del diálogo con los presidentes de los bloques que Guillermo Francos se prepara para encabezar a fines de esta semana o la semana que viene, desde el gobierno dicen que el listado de temas de extraordinarias "no es agenda de los gobernadores", y que, por eso, no hay en este momento diálogos o negociaciones puntuales con ellos. "Las conversaciones serán con los bloques", expresan.

En paralelo, el vínculo de los mandatarios provinciales con la Casa Rosada está tenso porque, más allá de la presentación grandilocuente que hizo el presidente Milei del Presupuesto 2025 en septiembre --un domingo y en el recinto--, no lo llevaron al Congreso para que los legisladores puedan debatirlo. Frente a ese escenario, desde la oposición siguen reclamando la incorporación. Así lo hace el bloque de Unión por la Patria, una parte de la Unión Cívica Radical dice que no se sentará a debatir ningún proyecto si no suman la Ley de Leyes, y este lunes se sumó el PRO.

Desde el partido que lidera Macri dijeron que la exclusión del Presupuesto "evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos", y agregaron que "este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria".

En Rosada, mientras tanto, aseguran que bajo ningún concepto lo incorporarán. Que la discusión quedó cerrada y saldada cuando ellos anunciaron por decreto que prorrogarían el de 2023 por segundo año consecutivo. Se quejan de que los gobernadores pidieron más de lo que ellos podían dar y agregan que el problema central fue que no querían respetar que se trataba de un Presupuesto con "déficit cero".

En medio de las negociaciones encendidas que se darán en los próximos días y del enfrentamiento con el PRO que no merma, el Presidente se subirá a un avión para retomar la agenda que a él más le interesa y en la que más cómodo se siente: la internacional. El viernes partirá con rumbo a Estados Unidos para participar de la asunción de Donald Trump y luego a Suiza para participar del Foro de Davos.

Macri, mientras tanto, sigue esperando una respuesta a la mesa de diálogo que propuso, pero desde Rosada lo siguen ignorando. "Reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita", suplicaron desde el documento que publicó el PRO. La amenaza implícita es el posible no acompañamiento legislativo.