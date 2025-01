En las efemérides del 14 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1900. El estreno de Tosca

En Roma se estrena Tosca, de Giacomo Puccini. Una de las óperas más celebradas de su autor, es célebre por la escena de tortura del segundo acto: el barón Scarpia ordena aplicar tormentos al pintor Cavaradossi para que su amante, la cantante Floria Tosca, revele dónde escondió a un adepto a Napoleón. Tosca es una de las óperas más representadas en el repertorio desde entonces.

1957. Adiós a Humphrey Bogart

Muere la estrella masculina más grande del Hollywood clásico: Humphrey Bogart. Un cáncer de esófago acaba con su vida veinte días después de haber cumplido 57 años. Protagonizó infinidad de clásicos, como Casablanca, su relectura que es Tener y no tener (en cuyo rodaje conoció a Lauren Bacall, su última esposa), Sierra Alta, Horas desesperadas y, en particular, una serie de películas con John Huston como director, entre ellas El halcón maltés, El tesoro de la Sierra Madre y La Reina Africana, que le valió el Oscar. En sus últimos años se lo vio en La condesa descalza, El motín del Caine, Sabrina, Horas desesperadas, No somos ángeles y La caída de un ídolo, su trabajo final.

1973. El show de Elvis en Hawaii

Elvis Presley protagoniza uno de sus shows más recordados: Aloha from Hawaii. El Rey del Rock and Roll canta en Honolulu durante una hora y media a beneficio de la lucha contra el cáncer. El programa televisado es un éxito de público y crítica y revitaliza su carrera.

1976. Muere Juan D´Arienzo

Fallece Juan D´Arienzo. El Rey del Compás tenía 75 años y fue un emblema del tango de la Guardia Vieja.

2014. Fallece Juan Gelman

En México muere el poeta Juan Gelman. Tenía 83 años. Nacido en 1930, es uno de los grandes de la poesía argentina del siglo XX. Su primer libro apareció en 1956: Violín y otras cuestiones. Le siguieron títulos como Gotán, Cólera buey, Salario del impío, Dibaxu, País que fue será y Mundar. Debió exiliarse y sufrió el asesinato de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia Iruretagoyena, embarazada al momento del secuestro. Pudo reencontrarse en Uruguay con su nieta Macarena en 2000. Junto a Osvaldo Bayer escribió Exilio, y con Mara La Madrid, Ni el flaco perdón de Dios. Obtuvo el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, en 2007, y escribió hasta su muerte en PáginaI12.

2016. La muerte de Alan Rickman

Un cáncer de páncreas termina con la vida del actor inglés Alan Rickman un mes antes de cumplir 70 años. Es recordado por su papel del profesor Snape en la saga de Harry Potter, y como el villano Hans Gruber en Duro de matar. También se lo vio en películas como Robin Hood, Sensatez y sentimientos y Love Actually.

Además, es el Día Mundial de la Lógica, declarado por la Unesco, en recuerdo del aniversario de la muerte de Kurt Gödel y el nacimiento de Alfred Tarski.