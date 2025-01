Es casi un trámite burocrático, al cual los países involucrados no le suelen dar trascendencia y hasta, lo más habitual, es que lo ignoren. Pero en el caso de la Argentina y del crédito multimillonario del FMI que tomó irresponsablemente el gobierno de Mauricio Macri, y legó a la posteridad, las evaluaciones internas hechas por ese organismo pueden resultar de mucho interés. Dicha deuda se generó montada sobre una pila interminable de irregularidades, que deberían ser material de análisis político para buscar elementos útiles para la defensa de los intereses del país. Es la oportunidad que ofrece el informe técnico Evaluación ex-post del Acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado en marzo de 2022 que acaba de hacer público el FMI. Y de una primera lectura, simplemente, ya surge a las claras que el antecedente inmediato de ese crédito, el Stand By por 44.000 millones de dólares que tomó Macri en 2018 y nunca pagó, ofrece diversos aspectos cuestionables hasta para los ojos de los técnicos del FMI, que hasta podrían llegar a poner en duda la legitimidad de dicha deuda.

El comité ejecutivo (el board) del FMI recibió y le dio tratamiento el último viernes al informe técnico Evaluación ex-post (EPE, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de Facilidades Extendidas 2022. La evaluación ex post (EPE) es obligatoria en estos créditos de acceso excepcional -porque escapan a las reglas tradicionales de crédito a los países socios- y considera si su otorgamiento y cumplimiento "fue apropiado y en línea con las políticas del Fondo". Este domingo 12, el FMI publicó el informe EPE en su página web.



Si bien el análisis se refiere al acuerdo firmado en marzo de 2022 por Alberto Fernández (presidente) y Martín Guzmán (ministro de Economía), el propio informe de los técnicos del FMI recuerda que éste fue una renegociación de vencimientos de la deuda asumida en 2018 de la cual, hasta ese momento, no se había pagado un centavo.

Así lo recuerda el informe publicado este fin de semana, cuando señala:

"El acuerdo planteado en este caso (gestiones de 2020/2021) se hizo bajo graves circunstancias (...). Argentina no pudo recuperar la viabilidad externa con el Stand By de 2018, y dejó al país con una deuda extraordinaria con el FMI (...). Por varias razones, el SBA (acuerdo stand by) de 2018 no logró sus objetivos y se quebró en agosto de 2019 (aún estaba Mauricio Macri en el gobierno) en medio de la intensificación de la inestabilidad macroeconómica, presiones cambiarias, fuga de divisas y elevada deuda".

Vale recordar que, en dicho mes, fue cuando Macri sufre un duro revés en las PASO (pierde por 15 puntos) y decide echarle la culpa a los que habían votado al peronismo por todos los desajustes económicos. "Hoy somos más pobres que antes de las PASO", dijo en conferencia de prensa el 12 de agosto en referencia a la devaluación y la consecuente aceleración inflacionaria. “Por más que nosotros lo contengamos exitosamente, si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre (elección presidencial) o noviembre (balotaje), esto es solamente una muestra de lo que va a pasar”, disparó el todavía presidente ese día, casi invocando a que explotara la economía.

El informe técnico del Fondo, sin detallar el hecho, lo recordó citando la fecha y marcándolo como el momento de la eclosión del programa stand by del año anterior. Un programa que había previsto que el repago de la deuda tuviera vencimientos, sólo entre los años 2022 y 2023, por unos 35 mil millones de dólares. El propio informe técnico lo cita. El nuevo gobierno refinanciaba el pago o declaraba el default. Todo era posible, menos pagar en fecha.

La evaluación del acuerdo de 2018

"Los problemas de balanza de pagos de Argentina empeoraron con el acuerdo stand by de 2018", sigue relatando el informe técnico. "El FMI tambien se vio sustancialmente deteriorado en sus ratios financieras. La deuda pendiente con el FMI llego a representar casi el 100 por ciento de sus reservas brutas internacionales a fines de 2019. A su vez, la deuda con el FMI representaba para Argentina el 24 por ciento de su deuda pública total, lo cual representaba un caso de "estructura de deuda senior" muy elevada, que generalmente complica el acceso a los mercados debido a que los posibles inversores privados temen una situación de subordinación" (al cumplimiento privilegiado de los compromisos con el FMI).

"A su vez, el FMI había quedado en una situación de exposición que constituía un riesgo financiero muy grande para la institución", agrega.

La confesión del informe oficial de los técnicos del FMI acerca de tamaña responsabilidad del acuerdo stand by de 2018 en la situación de deterioro de la economía argentina es la admisión de lo que, hasta ahora, fue simplemente un argumento de determinados sectores en la discusión política, pero nunca un elemento introducido en la negociación con dicho organismo.

Por otra parte, el reconocimiento de que dicho acuerdo (Macri-Caputo-Lagarde, para no dejar de lado los nombres de los responsables) dejó en condiciones de exposición a un "riesgo financiero muy grande" al propio Fondo, podría haber sido una carta de negociación muy potente en manos de un gobierno dispuesto a defender la soberanía económica con mayor audacia. Enfrente tenía a un FMI que, como otras veces, sólo buscaba someter a sus condicionamientos al país deudor.

Pero en el gobierno del Frente no hubo, entre los sectores principales, ninguno dispuesto a tensar la cuerda con el Fondo hasta ese límite. La instrucción al ministro de Economía y al titular del Banco Central fue, siempre, "llegar a un acuerdo como sea". Las tensiones internas asobre ese tema recién aparecieron cuando el Congreso debió aprobar el acuerdo, no antes.

El documento que se acaba de publicar podría abrir una nueva instancia de discusión política sobre el tema. Por ahora, es simplemente un elemento significativo que está sobre la mesa, esperando si hay alguien dispuesto a tomarlo.