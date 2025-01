La empresa agropecuaria cordobesa Campo de Avanzada anunció este martes que no pagará la última cuota de las Obligaciones Negociables Pyme por unos $7,5 millones. Así, se sumó a otras tres compañías que no pudieron afrontar vencimientos, en medio de una crisis del sector. Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina son las empresas del sector que ya cayeron en default.

La firma agropecuaria había obtenido $25 millones en su momento (se lanzó la ON el 11 de enero de 2022) y su último vencimiento, una cuota de $ 6,25 millones más intereses, era el próximo martes 21 de enero. Pero ahora indicó que no pagarán este último monto.

La empresa tiene 7.000 hectáreas en Entre Ríos, que son alquiladas. Se siembra fundamentalmente maíz, trigo y soja.

A mediados del 2024 pidió un concurso preventivo, que adjudicó a la "situación general del país, y varios factores extraordinarios e imprevisibles, que han impactado negativamente en la actividad productiva de la empresa".

Según el texto, impactó la sequía de las tres temporadas anteriores, a lo que se sumó la plaga denominada "chicharrita", que afectó a la producción de maíz.

En el caso de Surcos, informó que, nuevamente, no pagará vencimientos. Se trata del séptimo pago de obligaciones negociables (ON), que totaliza una suma de US$ 69.025 y cuyo vencimiento eran para este lunes. Surcos fue la primera en cesar los pagos de las deudas. Defaulteó a principios de diciembre US$ 3,5 millones y $ 9.364 millones.