Cecilia Roth se expresó públicamente después del ataque que sufrió de parte del Gobierno. Trató de no personalizar; a la vez que dio un enfoque de género a las agresiones y descalificaciones. "Es un odio desaforado, pretendiendo dañar. No es a mí a quien le están diciendo esto. Les parece que a ciertas personas hay que castigarlas", definió la actriz, quien además se refirió al efecto colateral de lo ocurrido en la recepción de la obra teatral que protagoniza, La madre, en El Picadero. "Llenamos. Tenemos sold out después de la publicidad que nos hizo el Presidente", reveló. Pasó también con Cometierra y la canción de Canticuénticos: los mensajes que el Gobierno ataca o pretende silenciar se multiplican. La estrategia no le sale bien.

"Milei tiene tiempo para escribir sobre algo que no tiene la menor importancia. Hay que estar muy pendiente de cosas sin la menor importancia como para darles importancia y generar una situación que termina siendo a favor de mí", dijo la actriz en declaraciones radiales. Para ella, esta agresión tapa temas que sí son centrales, como lo que está pasando en el Centro Cultural Haroldo Conti. "Trato de no entrar en una situación de guerra. Es un odio que pretende hacer doler, pero no lo personalizo. Me tocó a mí como mañana le tocará a otra persona", analizó. Esta "granja de odiadores" tiene un blanco predilecto: "las mujeres". Desde su "pensamiento misógino" las consideran "más frágiles para molestar, degradar y agredir"."Lo de la venta de entradas es solo una excusa para decir cosas que buscan dañar", advirtió.

El Presidente había atacado a la intérprete más de una vez y en distintos días. Todo comenzó el lunes 6 de enero, cuando Agustín Laje -paladín de la denominada "batalla cultural"-, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el propio Milei reaccionaron a una nota de Efeminista, portal de Igualdad de la agencia española EFE. Había sido publicada mucho antes, el 9 de diciembre. En ese artículo, la artista criticaba diferentes aspectos del Gobierno. La entrevista, precisó ella, tenía varios meses. Lo que más molestó al Presidente fue un señalamiento sobre la censura, pues sobre eso mismo volvió al ataque el 10 de enero.

Ese viernes dedicó su tercer tuit al tema: “Estoy con @leocifelli y me cuenta que la ‘gran actriz’ Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente, para ella es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso”. A todo esto se suma el insólito reposteo de este lunes: una vieja foto en la que están Roth, Fito Páez y Fidel Castro. El usuario que la compartió advierte que a Roth le molesta "muchísimo" que se conozca esa imagen. El domingo se había unido al ataque Nicolás Márquez -uno de los más fervientes defensores de la "memoria completa", igual que Laje-, volcando en X la misma idea que Milei y un ninguneo a la actriz al presentarla como "examante" de un "juglar kirchnerista".

"No es así, hacemos cuatro funciones y hay 230 localidades en el teatro", respondió la actriz sobre aquel último tuit de Milei. En un principio había decidido no responder a la violencia, pero este martes su palabra se oyó en distintas emisoras -Radio 10, Radio Con Vos-. Contó que no estaba en Buenos Aires al momento de la primera agresión, que una amiga le envío un mensaje, ella la llamó y así se enteró de todo. Le pareció "sorprendente". Si bien al comienzo tomó el hecho con "humor" -a modo de "actitud defensiva"-, a medida que la situación escalaba llegó a "dormir mal". "Es delirante esto. Pasó conmigo, con Lali... Es una necesidad personal de enfrentar, confrontar, marcar enemigos. Es muy peligroso poner nombres propios. Es la manera que tienen de amedrentar. Tal vez (el Gobierno) se equivoca en a quién atacar. Tengo una historia muy limpia, sostenida en el tiempo. Siempre hablé, nunca me callé la boca. Tal vez esto sirva para que la gente hable. Cuanto más fuerte van es porque más les toca. Les pasó con Lali, una persona muy querida y cercana a la gente. Esto (el ataque) se convierte en una enorme defensa y cuidado de Lali", comparó.

"Hay una parte que tiene que ver con desconocimiento y otra con lo que llaman batalla cultural. Pero sigo pensando que en la democracia se puede decir lo que uno piensa, absolutamente con respeto", postuló. Destacó también las reacciones "de apoyo" recibidas, incluidas las de "un arco político tan diferente"; una consecuencia que la lleva a creer que muchos piensan igual que ella. La declaración textual brindada al medio español era esta: "El Gobierno ya está censurando. Estoy segura, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, género, cambio climático y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito (...). Me da miedo la naturalización de todo esto". "Mucha gente piensa que hay censura y que pasan cosas raras en este país", concluyó Roth.

Reacciones

Tras la rápida reacción del productor teatral Sebastián Blutrach, dueño del Picadero -"quienes ocupan cargos públicos tienen que actuar con respeto y fomentar la libertad de expresión", manifestó en un largo posteo- y de la Asociación Argentina de Actores, muchos artistas respaldaron en las redes a Roth. "Acabo de leer el vómito hediondo del panelismo presidencial contra la gran y multipremiada Cecilia Roth, una de nuestra actrices más importantes y queridas. Toda mi solidaridad con ella”, expresó en X Verónica Llinás. "Se nota que no tienen ni idea de teatro ni de la capacidad de El Picadero porque si supieran no dirían semejante burrada", publicó Juan Parodi. “Ver actuar a @lachechuroth es un lujo. Como dijo alguna vez Wilde: 'un cínico es un hombre que conoce el precio de todo, pero el valor de nada'”, reflexionó, por su parte, Liniers.

“Solo pasaba por aquí para decir que Cecilia Roth es una actriz inconmensurable”, escribió Ismael Serrano. Nito Artaza instó al Presidente a pedir disculpas a la artista y le marcó que hay una "recesión" en todas las actividades. “Sos gigante, @lachechuroth. Persona increíble. Actriz única. Nos enseñaste todo. Con vos, siempre. Con los fascistas, nunca”, escribió Mariano Tenconi Blanco. Claudia Piñeiro recomendó La madre, obra en la que actúan, también Martín Slipak, Victoria Baldomir y Gustavo Garzón, bajo la dirección de Andrea Garrote.