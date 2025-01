La semana pasada, Zuckerberg, mientras ostentaba un reloj Swiss de $900,000 en la muñeca, admitió haber incurrido en “demasiada censura,” declaró que las discusiones sobre temas sensibles como la inmigración y el género ya no estarán sujetas a estrictas reglas de moderación de contenido en las principales plataformas de Meta, incluyendo Facebook, Instagram y Threads.

Las nuevas políticas de moderación, permiten a los usuarios acusar a otros de enfermedades mentales basándose en su identidad de género u orientación sexual. Aunque las nuevas directrices todavía prohíben comentarios ofensivos sobre la inteligencia o salud mental de una persona en Facebook, Instagram y Threads, ahora hacen excepciones para acusaciones dirigidas a personas LGBTQIA+.

“Permitimos acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en género u orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre lo trans y la homosexualidad, así como el uso común y no serio de palabras como ‘raro’,” rezan las medidas.

Las principales medidas

Este cambio forma parte de una revisión más amplia de las políticas de discurso en línea de Meta. La semana pasada, el CEO Mark Zuckerberg anunció que la compañía pondrá fin a su programa de verificación de hechos, reemplazándolo con un sistema impulsado por la comunidad, similar a las Community Notes de X (https://about.fb.com/news/2025/01/meta-more-speech-fewer-mistakes/) . Los sistemas ahora se centrarán únicamente en violaciones extremas como la explotación sexual infantil y el terrorismo.

Zuckerberg reconoció que el nuevo enfoque significará “que atraparemos menos cosas malas, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones y cuentas de personas inocentes que eliminamos accidentalmente.” También revisó sus políticas de discurso de odio, eliminando reglas que prohibían insultos basados en raza, etnia, orientación sexual, identidad de género y otras características protegidas. También eliminó una prohibición de referirse a personas trans o no binarias como "it" (una cosa).

Las políticas ahora permiten contenido que argumenta a favor de “limitaciones basadas en género para trabajos en el ejército, las fuerzas de seguridad y la enseñanza” y quitan la prohibición contra declaraciones que niegan la existencia de grupos "protegidos", como comentarios que sugieran que ciertos grupos de personas no existen o no deberían existir. Además, cambia su sede central de California a Texas. Es decir, se muda de un Estado demócrata a uno republicano.

Lo que se filtró de las políticas

El jueves, empleados que trabajan en confianza y seguridad comenzaron a entender lo que esto significará en la práctica.

Las directrices dan ejemplos a los moderadores de lo que está permitido y lo que no. En respuesta a la pregunta “¿Son violaciones los insultos sobre enfermedades mentales y anormalidad cuando están dirigidos a personas por su género u orientación sexual?” Meta ahora responde “no.” Dio los siguientes ejemplos de publicaciones que no violan sus políticas: “Los chicos son raros.” “Las personas trans no son reales. Están mentalmente enfermas.” “Los gays no son normales.” “Las mujeres están locas.” “Las personas trans son freaks.”

En una pregunta de seguimiento sobre si negar que una clase protegida existe viola la política de contenido de odio, Meta también responde que no y dio estos ejemplos de publicaciones que ahora están permitidas: “No existen niñes trans.” “Dios creó dos géneros, las personas ‘transgénero’ no son reales.” “Esto de lo no binario está inventado. Esa gente no existe, solo necesitan terapia.” “Una mujer trans no es una mujer, es un hombre confundido y patético.” “Una persona trans no es él o ella, es un it (una cosa, un eso).”

Alex Schultz, director de marketing de la empresa y el ejecutivo gay de mayor rango, sugirió en una publicación interna que ver a sus amigues y familiares queer siendo abusades en Facebook e Instagram podría aumentar el apoyo a los derechos LGBTQ.

Volantazo en contra de la diversidad

“Soy LGBT y estoy mentalmente enfermo,” escribió un empleade en una plataforma interna de Meta llamada Workplace. “Solo quería avisarles que me tomaré un tiempo para cuidar mi salud mental.” Este tipo de posteos inundaron la micro red social mientras les mismes empleades denunciaban que estas políticas son ataques directos a la democracia, sus identidades y, sobre todo, a su trabajo. ¿Cómo es que estas políticas van en conjunto con los valores de la compañía? ¿Esos valores cambiaron? Son algunas de las preguntas que se están debatiendo internamente con el horizonte de renunciar o incluso boicotear la empresa hasta que vuelva a ser un ambiente de trabajo respetuoso para todes.

Paralelamente, un informe de la revista Forbes detalló un largo listado de compañías que aplicaron políticas discriminatorias o, al menos, eliminaron aquellas que buscaban igualar oportunidades. Tal es el caso de Meta, que en un memo anunció el fin de varios programas destinados a aumentar la contratación de personas diversas, incluyendo sus programas de formación en equidad e inclusión (DEI), después de que Janelle Gale, vicepresidenta de personal en Meta, afirmara que el “paisaje legal y político” en torno a los esfuerzos de DEI en EE.UU. está “cambiando.”

Durante el fin de semana, entre desmantelar el equipo de verificación de daros de Meta y los programas DEI, Mark Zuckerberg encontró tiempo para grabar un episodio de podcast con el norteamericano Joe Rogan —la versión original de Tomás Rebord—. Allí, el CEO sugirió que más corporaciones deberían abrazar su “energía masculina.”

“Creo que gran parte del mundo corporativo está bastante castrada culturalmente. La energía masculina es buena, y obviamente, la sociedad tiene bastante de eso, pero creo que la cultura corporativa realmente intentaba alejarse,” dijo Zuckerberg. Luego añadió: “Una cosa es decir que queremos ser acogedores y hacer un buen ambiente para todo el mundo, y creo que es otra decir básicamente que ‘la masculinidad es mala’.”

Más adelante en la conversación, Zuckerberg le dio crédito a las artes marciales por haberlo ayudado a redefinir su relación con la masculinidad. Le dijo a Rogan que estar con varones y pasar tiempo con ellos pegándose fue una “experiencia positiva”.

¿Qué busca Zuckerberg con estos cambios?

El aparente apoyo de Zuckerberg al discurso ultraderechista podría responder a varias ventajas estratégicas para Meta:

Aranceles internacionales: Trump ha prometido aumentar los aranceles sobre las importaciones, incluyendo un incremento del 60% en los productos chinos. Meta, que depende de componentes chinos para fabricar sus visores de realidad virtual y aumentada, podría enfrentar pérdidas millonarias si estos aranceles se materializan.

Regulación europea: En los últimos dos años, Meta ha pagado más de 2.500 millones de dólares en multas impuestas por la Unión Europea. Contar con el respaldo del gobierno estadounidense podría disuadir a la Comisión Europea de imponer más sanciones, por temor a represalias comerciales de EE.UU.

Regulación de la IA: Meta necesita que las autoridades estadounidenses no interfieran en el desarrollo de sus proyectos de inteligencia artificial. Con Elon Musk promoviendo sus propias iniciativas a través de xAI, existe el riesgo de que se implementen normativas que perjudiquen a Meta en favor de sus competidores.

Competencia con TikTok: Si TikTok es eliminado del mercado estadounidense, Instagram y Facebook se beneficiarán del aumento de usuarios. Por tanto, Meta saldría claramente ganando si la administración Trump decide prohibir la aplicación en EE.UU.

Las contradicciones que dejan al descubierto a Zuckerberg

Las directrices de Meta resultan extrañas cuando comienzan declarando: "Creemos que las personas usan su voz y se conectan con más libertad cuando no se sienten atacadas por quienes son", y más adelante afirman de forma contundente: "eliminamos el discurso deshumanizante". Especialmente, si consideramos que esta misma compañía ha tenido, en el pasado, intervenciones más positivas en apoyo a cambios sociales que beneficiaron a grupos vulnerables.

En 2015, tras la legalización del matrimonio igualitario en Estados Unidos, Mark Zuckerberg celebró el papel que Facebook había desempeñado al fortalecer la conexión de la comunidad LGBT+. En 2017, luego del tiroteo masivo en Charlottesville, el CEO prometió hacer de Facebook un lugar donde "todo el mundo pueda sentirse seguro". En 2018, tras la controversia sobre las elecciones estadounidenses de 2016 y la interferencia de granjas de bots rusos, Zuckerberg presentó un enfoque renovado, asegurando que Meta había "alterado fundamentalmente su ADN para enfocarse en prevenir daños en todos sus servicios".

Sin embargo, estas políticas parecen contradecir esos compromisos pasados, revelando un alineamiento explícito con las directrices que la Casa Blanca adoptará cuando Donald Trump, condenado judicialmente, retome el poder en los próximos días.

¿Qué esperar de estos cambios?

En 2022, Adam Mosseri, director de Instagram, señaló que "las personas publican mucho más en Stories y envían más mensajes directos que publicaciones en el feed". Lo mismo ha ocurrido en Facebook, donde el auge de los Reels recomendados ha transformado la plataforma de un espacio "social" hacia uno más enfocado en el entretenimiento. Esto también significa que Meta tiene ahora mucho menos influencia que en 2016, cuando fue vista como una fuerza política legítima.

Aunque esto podría parecer una señal positiva, la realidad es que estas políticas parecen perjudicar principalmente a las minorías. Por ahora, queda reflexionar sobre el alcance de estas decisiones y sus posibles consecuencias. Tal vez las palabras del activista estadounidense Matt Bernstein resuman mejor este panorama en un reciente post: "Querido Mark Zuckerberg, no hay nada más gay que transformar por completo tu compañía para satisfacer a otro hombre".