El reconocido acordeonista Chango Spasiuk dialogó este miércoles con Víctor Hugo Morales sobre sus nuevos shows y mostró su apoyo a la banda infantil Canticuénticos, después de que su canción "Hay Secretos" fuera borrada del portal Educ.ar por el Gobierno nacional.

"Es hermosa esta canción para niños de Canticuénticos, que la borraron del Ministerio de Educación y la prohibieron de alguna manera. Me parece que hay secretos pesados que no hay que guardar y hay que tener memoria. Y la cultura y la música es un espacio, no solamente de recreación, sino para ejercitar la memoria”, afirmó en la 750.



Por otra parte, recordó el concierto que brindó en el teatro Colón en septiembre pasado, donde celebró más de tres décadas con la música.

“El concierto del teatro Colón, cuando celebré 35 años de música, fue increíble. Agradezco un montón que la gente nos haya acompañado y que hayamos podido hacer música ahí, y que en estos tiempos haya un grupo de gente que quiera seguir escuchando música de tracción a sangre, música argentina, cultura”, señaló.



“La música se nutre de la historia que nos atraviesa. Hacemos lo mejor que podemos y eso lo compartimos con la gente para estar a la altura de ese cariño y respeto”, agregó el músico misionero.

Por último, adelantó las fechas de sus próximos shows en Argentina. “El 21 de enero vamos a estar tocando en una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé. Después el 14 de febrero voy a hacer un concierto en Buenos Aires que se llama Taco y Suela en el teatro Xirgu en San Telmo, que es un proyecto con muchos músicos jóvenes en los cuales nos encontramos con un grupo de acordeonistas tocando la tradición del chamamé”, cerró.