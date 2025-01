El paso de Karina Milei por Mar del Plata no dejó grandes definiciones ya que sus discursos están vedados. Lo que sí dejó, sin embargo, fueron imágenes que despertaron suspicacias sobre posibles candidaturas para las elecciones de este año en la Provincia de Buenos Aires. Desde el partido violeta se esfuerzan por decir que aún no es tiempo de decir nombres y que todavía no están barajando quiénes serán los candidatos, pero más allá del discurso, la secretaria general de la Presidencia y sus laderos -- Martín y Eduardo "Lule" Menem-- están pensando en armar un gran frente de derecha para disputarle la provincia más importante del país al gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof.

En un comienzo se dijo que Karina Milei podría llegar a ser candidata en la Provincia de Buenos Aires porque, además de en CABA, ella también tiene domicilio allí. Sin embargo, con el correr de los días esa idea pareciera ir perdiendo fuerza porque su nombre también suena para encabezar la lista de senadores en la Ciudad de Buenos Aires. En el gobierno necesitan que el apellido Milei figure en alguna de las boletas, ya sea en la provincia, en el caso de que tenga que enfrentarse a un nombre de gran peso como puede ser el de Cristina Fernández de Kirchner, o en la Ciudad si finalmente van separados con el PRO y tiene que enfrentarse a Mauricio Macri. El problema, en ambos casos, es que desde la Casa Rosada aseguran que no están dispuestos a realizar candidaturas testimoniales y ella tampoco aceptaría correrse del lugar privilegiado que tiene en la gestión diaria al lado de su hermano, ocupando el puesto de secretaria general de la presidencia.

Uno de los nombres que Javier Milei había elegido para la disputa en la provincia de Buenos Aires fue el de José Luis Espert. El actual diputado y presidente de la comisión de Presupuesto necesita renovar su banca y el Presidente lo ve como un buen candidato para encabezar la lista de su partido. Para la hermana del Jefe de Estado, sin embargo, esa no sería una buena idea. El economista le genera desconfianza.

Otra de las que también suena para candidata en la provincia que gobierna el peronismo es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ella dice a sus colaboradores que no está interesada en una candidatura, que está bien en el ministerio ya que esa es el área "de la que más sabe", y que no tendría sentido abandonarla. Por otra parte, en el gobierno tienen gran estima por la ministra y, en secreto, no faltan quienes opinan que, en un futuro, es posible que el jefe de gabinete Guillermo Francos deba dejar su cargo por problemas de salud y ella sería el reemplazo ideal.

En medio de las dudas y de la danza de nombres, este martes apareció en el acto de Karina Milei en Mar del Plata el exparticipante del reality show Gran Hermano, Walter Santiago, alias "Alfa". Se trata de un personaje estridente, violento, misógino, fanático del menemismo, de Estados Unidos y que reivindica la última dictadura cívica militar. Es decir, de un perfil que calza perfecto con el del Presidente, el de la gran mayoría de los funcionarios, legisladores y también de los seguidores de La Libertad Avanza. Sin embargo, más allá del parecido y del "match" con los ideales libertarios, desde el entorno de Karina --que accedió a sacarse una foto con él sonriente y abrazada el mismo martes-- se escandalizaron cuando los medios dieron la versión de la candidatura de "Alfa" y lo calificaron como una "operación de prensa".

"En La Libertad Avanza no estamos pensando en ninguna candidatura. Resultan agotadoras las operetas que solo buscan perjudicar al Gobierno con mayor apoyo de la historia argentina, al Presidente Javier Milei y, en definitiva, a todos los argentinos de bien que ya estamos cansados del juego de las candidaturas inventadas. Esa manera de hacer política con nosotros se terminó. Al que le guste Gran Hermano, que lo mire por TV", publicó con tono de indignación el armador de LLA en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Luego se sumó a la desmentida la cuenta oficial del partido. "Negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza. No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el Presidente necesita para continuar con los cambios que estamos haciendo y que el país requería. Sus operaciones de prensa no van a alterar el curso de los acontecimientos", añadieron.

Por último, el vocero Manuel Adorni --que también se hizo conocido mediante la televisión y pregona, en su gran mayoría, ideas muy parecidas a las del participante de Gran Hermano-- también mostró su "sorpresa". Compartió la foto de "Alfa" con un titular que hablaba de la supuesta candidatura y puso dos signos de pregunta como si se tratara de algo insólito.

Alfa, que uno de los últimos 24 de marzo con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado hizo un posteo en sus redes sociales en el que reivindicó la tarea de los "militares heroicos" y se refirió a "los "montoneros hijos de REMILPUTA", en varias de sus publicaciones también trataba de "chorra" a Cristina Kirchner. Él pareció ignorar la desmentida en las redes sociales de los "libertarios", y avanzó con declaraciones como si efectivamente fuera candidato.

"Lo primero que haría es algo por la seguridad. Que todos podamos salir seguros de casa sin que venga una moto con tipos encima y nos pegue balazos. Después terminaría con la antinomia empleador/empleado para que el empleado se sienta feliz y no crea que el empleador es el enemigo", disparó en una entrevista cuando fue consultado sobre qué haría en el Congreso de la Nación y, como si se tratara de su plataforma electoral, el exparticipante del reality añadió: "por último terminaría con las cuotas sindicales. Yo trabajé mucho tiempo, por más que la gente crea que no trabajé nunca, y eso no sirve". Uno de los trabajos de Walter Santiago fue en el año 2001, cuando se fue a vivir a Miami para abrir una agencia de alquiler de autos lujosos.