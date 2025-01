El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, manifestó su enojo tras el cierre de la empresa de calzado Dass que funcionaba en el municipio y que decidió ponerle fin a toda su producción y dejar a los 360 operarios que aún estaban activos en la calle.

Entrevistado por la 750, Ricardo Moccero afirmó que el enojo tiene que ver, por más de que ahora la firma asegura que únicamente buscan una “reestructuración”, cree que la decisión del cierre ya no tiene marcha atrás.

“Los funcionarios lo sufrimos igual que los empleados que quedan despedidos. Porque el tema es que nosotros ya esto lo vivimos por tercera vez. La primera quiebra con 1800 empleados en la calle”, recordó sobre la situación de la empresa, allá lejos por el 2003.

En ese momento, dijo, lo que hicieron fue “acudir rápidamente a Néstor Kirchner”, que realizó las gestiones necesarias para dar un subsidio a los despedidos y gestionó la reapertura de la planta.

“Después fue pasando de mando a mano la empresa. Esta gente, que es de Brasil, es un grupo industrial que estaba fabricando casi exclusivamente Adidas. Y esto digo que ya lo vivimos”, añadió.

Por eso, de manera directa, afirmó: “No se lo cree nadie que quieren reestructurar. Tuvimos una reunión con Trabajo y Producción y un abogado de la empresa. Y cuando me dijo eso le dije que no se lo cree nadie”.

Para el intente, la empresa está desconociendo que la importación desmedida que comenzó en diciembre y aumentó el 50 por ciento, algo que puso a la empresa en un lugar de jaque difícil de revertir.

“Ahí es cuando la empresa dice que no puede seguir. No lo quieren reconocer, pero esto es una burla. No hay ninguna reestructuración. No quieren reconocer que la importación desmedida de Milei los ha perjudicado y mucho”, afirmó.

Y añadió: “Esta historia se repite. Porque con los gobiernos anteriores llegamos a tener 4.000 empleados, porque no se importaba un par. Cuando entra Macri empieza a liberar la importación y empiezan a despedir gente. Y dejan a 800 empleados”.

“Macri fue el que destruyó el 70 por ciento de la fábrica. Después sucede lo mismo. Ya ni siquiera les conviene comprar la caja desarmada. Porque entra al a mitad de valor a la que venden acá. Y es responsable solidario la firma Adidas. Porque se retiran como compradores”, finalizó.