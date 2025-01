Una nena de salita de cuatro en un jardín de infantes de la periferia de Rosario le cuenta a su maestra que la mamá le pega. La mujer es agente policial, pero la docente sabe lo que tiene que hacer: la convoca, supera su miedo para iniciar la conversación. “A mí me pegaron cuando era chica y salí bien”, es la respuesta que recibe. Con las herramientas que le dio la Educación Sexual Integral, la maestra insta a romper con la tradición familiar, porque su hija tiene derecho a vivir sin violencia. “Si esto no cambia, te voy a tener que denunciar”, le plantea. La violencia cesa.

Una piba de 7° grado en una escuela de CABA, durante una charla de Educación Sexual Integral, se larga a llorar y le cuenta a su maestra que su padre la inició sexualmente. Se aplica el protocolo. La chica es de la comunidad boliviana y, cuando lo convocan, el padre aduce que a él le parecía algo natural, porque siempre había sido así. La niña expresó su angustia en la escuela.

Las historias se cuentan sin datos concretos por una cuestión de confidencialidad, pero también porque se trata de biografías que se repiten, historias que se ponen en común y dejan de transitase en soledad.

Mucho se ha escrito sobre el valor de la ESI para develar abusos sexuales. Yolanda Coria es docente en el jardín 14 de Pico Truncado, en Santa Cruz. “Después de un taller de ESI para familiares, una mamá que no era de mi sala, contó que ella había atravesado violencia, y que gracias al taller para las familias lo pudo detectar”, relata sus experiencias con niñxs de 4 y 5 años. A partir de trabajar el respeto a las partes íntimas, muchxs niñxs lograron hablar. “Con pequeñas preguntas hemos detectado casos de abuso en la Institución. Un niño de 5 años que estuvo siendo abusado por su abuelo, después de una charla pudo decirlo”, siguió su relato.

La ley de Educación Sexual Integral se aprobó en 2006 y su aplicación fue heterogénea en todo el país. Las infamias que circulan alrededor de la ESI se asientan en una idea biologicista de la sexualidad, pero también en un pánico moral a la posibilidad de educar infancias más libres de estereotipos, conectadas con sus deseos, capaces de expresar sus emociones y denunciar los abusos que sufren. Donde las jerarquías no legitimen las violencias.

La Ley de Educación Sexual Integral se aprobó en 2006 y es pionera en el territorioImagen: Jose Nico

No es casual que el mismo gobierno que inicia una cruzada contra lo que llaman “falsas denuncias”, sumándose a la estrategia judicial de los pedófilos, sea el que da de baja los materiales para trabajar ESI de la página Educ.ar, aunque el escándalo público los haya obligado a restaurar la canción Hay secretos, de Canticuénticos y poco más.

Prevenir y denunciar el abuso sexual es muy importante, pero no es la única transformación en marcha. La ESI cambia vidas, y esa potencia se va sedimentando en cada espacio educativo donde se abren preguntas y se cuestionan los prejuicios.

La experiencia de la ESI

Sin ingenuidades, es importante recoger algunas de las miles de experiencias en el sistema educativo para ver cómo permeó la ESI. Eso hace más imperioso defenderla, y también da cuenta de un recorrido.

En un tercer grado de CABA, la maestra propone -en 2007, cuando recién empezaba a estudiar la ESI- que los varones lleven sus juguetes, para que todes jueguen. Las nenas se sumaron a jugar con ganas. Al día siguiente, hizo la misma propuesta con los juegos de las niñas, pero a los varones les costó mucho sumarse. Un día después, el curso pudo conversar de lo que habían sentido.

“Nos permitió desmitificar esta cuestión de que hay juegos de nene y de nena, que todos no podemos hacer todo”, relata ahora, cuando ya está jubilada, Ruth Chackiel, licenciada en Educación, especialista en ESI, que luego fue directora y llegó supervisora en CABA en nivel primario durante siete años. En este momento, se encuentra recopilando historias recogidas en esos años.

“Justamente la ESI lo que hace es desarmar esa naturalización, a partir de las conversaciones en el aula. La ESI no es una materia, atraviesa todas las áreas, las maestras, los maestros, no dicen: hoy vamos a trabajar la ESI, se trabaja con vivencias, se hacen asambleas, siempre tratando de meter estas puertas de entrada”, sigue Ruth desde su experiencia.

“Todo esto lo aplicaremos con les estudiantes y también en lo familiar, ya que en estas últimas semanas estoy atravesando un proceso de crisis matrimonial o mini separación (aún no puedo ponerle nombre), pero de lo que sí estoy segura es de que el conflicto devino por decir `No es No´, si tu pareja no entiende que tener relaciones sexuales tiene que ser un consentimiento de ambas partes, una se devasta por dentro, y llegás a un punto de que tu cuerpo te habla a gritos y debes escucharlo, porque una es libre de decidir ante todo”. Esta carta fue escrita por una de las estudiantes que cursaron el Seminario ESI en el Profesorado de Educación Inicial y Primaria en Instituto Superior de Río Cuarto, en Córdoba, con la docente Analía Lilian Pereyra.

Ana María Vega es formadora de formadoras, en un Instituto de Educación Superior en la provincia de Mendoza. Sus alumnas revisaron sus propias vidas a partir de la ESI. “Muchas son mamás, y cuando terminan el taller, en el mismo devenir del taller, van planteando cómo ellas ven la crianza desde otro lugar. Muchas reconocen que tenían muchos prejuicios y que la ESI les ha permitido mirarse a sí mismas, revisar cómo fueron criadas, cuánto están reproduciendo en la crianza de sus hijas y sus hijos, muchas han atravesado situaciones de violencia de género”, relata su experiencia.

Muchas pueden decir que han sufrido abusos. “Y otras no lo pueden decir, se paran, se van del aula, entonces nos acercamos y las acompañamos. Lo que se plantean es que si no pueden pensar esa situación, luego va a salir en el aula. ¿Cómo voy a atravesar esto para no abandonar a mis estudiantes por dolor? Hay muchas personas adultas que no acompañan porque es tan fuerte el dolor sobre su propia infancia, que no pueden acompañar”, sigue Ana María.

A ella también le tocó des-naturalizar una práctica ancestral. Con una comunidad boliviana importante en una de las sedes, hace varios años, una chica quiso hablar con ella. “Profe, me doy cuenta a partir de eso que dicen que es cultural, y que muchas de nosotras pasamos, no es cultural, y no es legal. No es cultural que nuestros padres nos inicien sexualmente, y mucho menos que mi papá haya comprado a mi mamá”, le dijo la chica.

Uno de los cinco ejes de la ESI es la valoración de la afectividad. Imagen: Jose Nico

El poder de la ESI es rizomático

Sunchales es una pequeña localidad en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, muy cercana a Rafaela. En el eje de la cuenca lechera, se trata de una zona donde el agronegocio es pujante y la mirada conservadora prevalece. Sunchales tiene 22.000 habitantes y una fuerte influencia religiosa.

Romina Lusso integra el equipo de ESI de la provincia en esa región y al mismo tiempo, desde 2013 está al frente de una cátedra sobre ESI en el instituto privado de formación docente. Desde el comienzo, definió que fuera abierta a la comunidad.

“Me empezó a sorprender que empezaron a caer familias, una abuela, un papá, una mamá, para plantear ¿qué hago? ¿Cómo trabajo la ESI en mi casa? ¿Qué digo en función de ciertas problemáticas que me pasan, que me dan miedo, que no sé cómo abordar? Y eso también fue importante para traccionar a la docencia para que diera la ESI en la escuela. Esto fue muy importante”, relata su experiencia.

Allí está una de las tantas historias que rescata. Una mamá llega a este espacio para contar que su hija está diciendo que no le resuena su nombre. Así empezó un camino de un varón trans en un jardín de infantes de Sunchales, y la mamá recibió las herramientas para que la institución acompañara esa transición. “Fue tan amoroso el acompañamiento que al final del ciclo inicial, las autoridades y docentes se reunieron con las de la escuela primaria para darle tips de cosas que habían logrado”, relata Lusso. Días antes de la graduación del jardín, a Romina la llamó la directora. “Mirá, Romi, no queremos pifiarla en nada”, le dice, para pedirle asesoramiento. Todo el mundo fue feliz en esa fiesta.

En otra ocasión, uno de los padres que asistió a la cátedra, se acercó a hablar con Romina. “Al ser de una comunidad pequeña, quedamos con vínculos”. La preocupación: la mejor amiga de su hijo de 12 años le había contado -en forma confidencial- que estaba saliendo con un primo de 25 años. Al niño le llamó la atención y le cuenta a su papá, pero le pide que no diga nada, porque no quiere perder la amistad.

Lo que hicieron fue ir a la escuela, y plantear actividades de ESI. En la primera actividad, la nena contó lo que le estaba pasando. “El material que tenemos de la ESI es rico, les brinda a las docentes muchas herramientas para trabajar con situaciones muy complejas”, dice Romina sobre las estrategias de intervención, siempre desde el cuidado.

La formación en ESI es una demanda de los y las docentes. Imagen: Jose Nico

Bárbara Riveros es docente, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en ESI. “Para mí, lo interesante para pensar es que las personas que nos formamos en ESI, no tuvimos ESI en nuestra infancia, por eso es muy revelador para quienes nos vamos formando, aparecen cuestiones súper potentes, de relatos personales, de estudiantes que cuentan situaciones de violencia de género que han vivido en alguna relación de pareja. Una vez tuvimos un estudiante varón que nos contó lo difícil que fue para él hablar con su familia de su orientación sexual, de que le gustaban los varones, le ayudaba un montón a entender por qué le había costado tanto, puede ser potente pensarlo en esos términos, para no pensarlo solamente en términos de las infancias. Ahí aparece la potencia de la ESI en relación a un cambio social”, considera Bárbara, que es coordinadora de la diplomatura de ESI de la Universidad de Tres de Febrero (Untref), junto con Antonela Prezio.

Bárbara cita a Mirta Marina, quien fue directora del Programa Nacional de ESI. “Una de las cosas que su equipo plantea es la puerta de entrada de la ESI a la escuela, que entrar a partir de las docentes, de nuestro propio ser sexuado, el trabajo con nosotras mismas, atravesarnos con la perspectiva de género y llevarlo a nuestro entorno, después viene la cuestión curricular y después la otra pata fuerte es el trabajo con la comunidad de familias”, sigue Bárbara.

La afectividad en el centro

Un punto nodal de los discursos erróneos -o malintencionados- que proliferan sobre la ESI: “Se fue gestando desde los medios de comunicación una rivalidad entre la escuela y la familia. Y la escuela no puede ser sin colaboración entre escuela y familia, no puede haber acto pedagógico”, explica y es que esa mirada mediática es desmentida por todas las veces que las familias y las escuelas se entraman. De hecho uno de los cinco ejes de la ESI, consensuados en una resolución del Consejo Federal de Educación en 2018, es la valoración de la afectividad. Y del deseo.

“No es educación emocional. Nosotras vamos a trabajar con las emociones en un contexto, en una comunidad, en los vínculos, en convivir con otras y con otros, en lo colectivo, que para nosotras es muy importante. Aparecen en la cultura, en el vínculo, en un momento específico, situado, no se puede pensar la emoción suelta”, señala Bárbara.

Como muestra, habla de su propia experiencia: “No tenía muy claro si quería o no ser madre, vengo de una familia bastante estructurada, con una mamá y un papá que tienen 70 y pico de años y tres hermanos varones, me mandaron a una escuela de monjas, para que me comportara como una nena, que no fuera tan machona, y durante todo ese tiempo me angustiaba por no poder ir a la escuela de mis hermanos, que era mixta. A mí la ESI me permitió mirar toda esa historia, todo ese recorrido, para pensar por qué yo estaba tan incómoda en esa escuela, las cosas que me pasaban con mis compañeras, yo no sabía relacionarme de otra manera que no fuera como lo hacía con mis hermanos, a los gritos, patadas, piñas”.

Al ser mamá, empezó a descubrir en el vínculo con su hijo “cuestiones que no tienen que ver con el aula”. “Descubrí que yo tenía que ponerle un límite para ir al baño, a explicarle que iba a cerrar la puerta, y no me iba a ningún lado, con palabras para él. Y él empezó a entender su propia privacidad”, es su relato.

Lo que sigue siendo potente -y las embestidas del gobierno apuntan a destruir- es el “gran caudal de personas adultas docentes que quieren formarse en ESI. Hay mucha necesidad de formación. Hay una demanda”, dice a partir de su experiencia en la diplomatura.