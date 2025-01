A pesar de las heridas que dejó el Congreso partidario, en el peronismo aún apuestan a la unidad. Así lo expresó el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, luego de reunirse este miércoles con la presidenta del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner. “Irse del PJ es como cambiar de familia. Las diferencias hay que saldarlas adentro y hacia afuera hay que seguir dándole institucionalidad al peronismo”, evaluó en declaraciones a Rosario/12. El dirigente aseguró que en la reunión no se habló de listas ni de candidaturas, sino de estrategias y la necesidad de un recambio generacional: “Hay que poner las energías hasta el último día en lograr la unidad de todos los sectores para ser competitivos”. La premisa parece difícil, luego del malestar que expresaron los sectores que rompieron con el partido. Sin embargo, la diputada nacional Florencia Carignano –que también participó del encuentro– sorprendió con un guiño a los sectores díscolos: “Ojalá Lewandowski sea el candidato de la unidad”.

El Congreso partidario del PJ dejó un rompecabezas difícil de amar, pero algunos sectores buscan darle la vuelta para que las piezas encastren. Con ese trasfondo, este miércoles Cristina Kirchner recibió a varios intendentes del peronismo santafesino nucleados en el espacio Vamos, que tiene entre sus principales figuras a Corsalini. El dirigente tiene 44 años y transita su tercer mandato al frente de Pérez. Es un perfil que seduce en algunos sectores que buscan renovar el espacio y, tras la reunión, crecieron las versiones sobre la posibilidad de que encabece la lista de convencionales a constituyentes. Sin embargo, el dirigente negó que en la reunión se hable de candidaturas y, aún con el peronismo fragmentado, no pierde la esperanza de que haya una lista única en el espacio.

“Se habló de estrategias. De la necesidad de recuperar la unidad, que es lo que venimos pidiendo en Vamos desde el primer día. Nosotros nos quedamos en el armado del PJ y estamos apostando a la unidad. Por eso la necesidad de poder empezar a tender los puentes para traer a todos esos sectores que están manifestando querer jugar por afuera”, explicó a Rosario/12. “Irse del PJ es como cambiar de familia. Las diferencias hay que saldarlas adentro y hacia afuera hay que seguir dando institucionalidad al peronismo. Hay que llevar la mejor estrategia que claramente va a tener espejo en los armados territoriales. Pensemos que tenemos cerca de 50 comunas que van a poner en juego su gobernabilidad”, añadió.

Para Corsalini, el peronismo santafesino debe hacer borrón y cuenta nueva luego del Congreso y enfocarse en su reconstrucción, con un horizonte que va más allá del cierre de listas de febrero: “El Congreso es una práctica que hace tiempo la habíamos perdido. Encontrarse entre distintos sectores, poder discutir ideas, poder plantear las diferencias en un escenario institucional, es algo que debe darse. Hay que quitarle el dramatismo y analizarlo teniendo en cuenta que el peronismo está en reconstrucción. Y esa reconstrucción hay que hacerla con todas las voces y todas las miradas”.

En ese marco, el dirigente negó que el recibimiento de la expresidenta signifique un espaldarazo a su figura y la posibilidad de que encabece una lista. “No hubo bendiciones ni nada de lo que se está diciendo. Hay que leer el encuentro como la preocupación de Cristina por lo que está pasando no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en todos los distritos donde el peronismo hoy no gobierna. Se está haciendo cargo de ordenar y empezar a reconstruir un proyecto del peronismo a nivel nacional”, expresó y agregó: “El peronismo no arranca ni termina en esta elección. Este proceso no tiene que ver solamente con atravesar una instancia electoral en el armado de una lista, sino con empezar a construir el futuro del justicialismo”.

En principio, la apuesta por la unidad parece difícil. Más cuando se habla de una renovación generacional que dejaría afuera de lugares expectantes a varios dirigentes de peso que hoy tiene el espacio. “Creemos que el día después de las elecciones esto continua y hay una refundación, una generación nueva del peronismo en Santa Fe. Debemos pensar cómo vamos nutriendo y potenciando para volver a ser un proyecto de poder”, evaluó. “Yo creo que hay actores que son competitivos, que están instalados. Por eso la tarea de tender puentes y dejar algunos personalismos de lado. Claramente no es fácil. Pero nos comprometemos a hacer ese trabajo. Hay que poner las energías hasta el último día en lograr la unidad de todos los sectores para ser competitivos”, finalizó.

El guiño a Lewandowski

Luego del encuentro, Carignano salió a apaciguar las versiones que instalaban a Corsalini como candidato constituyente. “Cristina no es el Papa, es la presidenta del PJ. No bendice, habla de política. Ayer no hubo ninguna bendición de ningún tipo. Fue una reunión como tantas que tiene Cristina y como tantas que hemos tenido días anteriores”, aseguró en declaraciones a LT8. “Fue una reunión de intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, que fueron a hablar de política con la presidenta del Partido Justicialista. ¿Por qué algunos tienen tanto miedo a que Cristina se junte con intendentes y gobernadores? La verdad no sé”, remarcó.

Los cañones apuntaron de lleno al sector del diputado provincial Omar Perotti, a quien siguen cuestionando por su apoyo a la ley de necesidad de reforma impulsada desde la Casa Gris: “A este lío de la constituyente nos llevó Perotti, porque si hubiese PASO cada uno presentaría su opción dentro del Partido Justicialista y estaríamos todos contentos. Pero como el exgobernador quería que el PJ explote en mil pedazos le votó a Pullaro la ley de necesidad de reforma sin primarias. Entonces, algunos empiezan a tener miedo porque se juntan con Cristina. Y la verdad que no hay nada que temer. Cristina es presidenta del PJ, es normal que hable con todo el mundo. No entiendo por qué le tienen miedo”.

En ese contexto, la dirigente también negó las versiones que hablaban de un presunto “veto” desde La Cámpora a la candidatura del diputado nacional Diego Giuliano, referente del Frente Renovador en la provincia, para la lista de constituyentes. “Nadie veta a nadie. Yo no tengo la capacidad de vetar a alguien. Que cada uno se preocupe por lo que está pasando en las localidades y tratemos de tener una lista unificada”, reclamó la dirigente. Y completó: “Que el PJ vaya unificado con un buen candidato. Ojalá Lewandowski sea el candidato de la unidad”

El mensaje sorprendió porque el sector de Lewandowski fue uno de los más críticos respecto al Congreso que dinamitó al partido. Sin embargo, Carignano entiende que, por lógica, tiene lo necesario para aglutinar un espacio hoy dividido. “Fue nuestro último candidato a gobernador y es senador por el peronismo. Él debería ser el candidato que nos represente a todos. Yo no tengo ningún problema con Lewandowski. Es una persona que ha votado siempre como corresponde. ¿Por qué no tendría que representarnos a todos en una lista de unidad? Ojalá podamos lograr eso”, analizó. “Lo normal sería que el candidato que sacó más de 500 mil votos en la última elección, sea el que nos represente”, añadió.