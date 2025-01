La fecha de inicio de las sesiones extraordinarias se acerca y el gobierno continúa redactando el proyecto de Ficha Limpia que integra el paquete de iniciativas incluidas en el decreto de convocatoria. Según dejaron trascender íntimos colaboradores del presidente Javier Milei, el proyecto no oculta el objetivo de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque dice que no alcanza a las condenas contra dirigentes políticos que se emitieron durante un año electoral. No es el caso de la expresidenta.

“Seguramente le va a servir para victimizarse, no tengo dudas, yo creo que ella fantasea con quedar detenida, pero nosotros no lo hacemos para proscribir a nadie”, explicó con dificultad un asesor de Milei.

El proyecto prohibirá competir en elecciones a personas que tengan condenas confirmadas en segunda instancia, a excepción de que esos fallos hayan sido concretados un año electoral. Como en el caso de la actual presidenta del PJ la condena fue en 2024, quedaría inhabilitada para presentarse a competir.

Las mismas fuentes indicaron que en breve se conocerá el proyecto y que esta característica es la principal diferencia que tendrá con el documento elaborado por la diputada del PRO Silvia Lospennato y cuyo tratamiento naufragó en noviembre pasado, con pases de factura entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) ante la ausencia de legisladores libertarios. Actualmente sólo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando la sentencia está firme; es decir, cuando no quedan recursos pendientes de resolución en la Justicia. Para modificar el gobierno designó al ministro de Defensa, Luis Petri, pero no la termina de redactar.

El gobierno ahora quiere llevar adelante una ronda de reuniones con diferentes bloques para alcanzar, dicen, los consensos necesarios. En principio se habló que para el próximo martes habría un encuentro con diputados del PRO, UCR y con el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Ahora se dice que es posible que esos encuentros se posterguen unos días más.