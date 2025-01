Si bien tuvo un par de ensayos en Paraguay ante equipos locales, el Racing de Gustavo Costas tendrá su bautismo en 2025 cuando se mida esta sábado desde las 19:50 ante Colo Colo en el estadio Monumental de Santiago. A pesar de la importancia del desafío, el entrenador reservará a algunos futbolistas, con diversas molestias o sobrecargas tras la pretemporada.

En el grupo que viaja a Chile están dos de los refuerzos confirmados, Ignacio Rodríguez y Adrián Balboa, que seguramente van a ver acción, aunque sea en la segunda mitad. En cambio, Matías Zaracho, si bien se realizó la revisación médica, todavía no firmó su vínculo, por lo que se quedará en Buenos Aires.

Entre los jugadores que tampoco serán de la partida figuran Juan Ignacio Nardoni, Adrián Maravilla Martínez, Maxi Salas, Facundo Mura y Baltasar Rodríguez, todos con pequeños temas musculares que no revisten gravedad, pero prefieren no arriesgarlos a la espera del debut oficial de la próxima semana. En consecuencia, el posible once titular será con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Rocky Balboa y Luciano Vietto. Este equipo podría ser parecido al del debut de la semana próxima ante Barracas, pero con el agregado de Nardoni, Salas y Maravilla, titulares indiscutidos en la cabeza del entrenador.