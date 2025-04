México no descarta aranceles recíprocos a EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este lunes imponer aranceles recíprocos a los que impuso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pero prefiere buscar un "acuerdo previo", por lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará otra vez a Washington esta semana.



"El aumentar el 25 % (el arancel), digamos, no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos para el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo", declaró Sheinbaum.



La gobernante mexicana defendió en su conferencia matutina, ante la oposición que la acusa de "ceder" ante Trump, no responder con medidas espejo a los aranceles del 25 % que Washington impuso al acero, al aluminio, a la industria automotriz y a los productos fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).