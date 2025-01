Los intentos de Central por traer a Esteban Rolón chocaron con la decisión del técnico de Boca, Fernando Gago, de mantener al jugador en el plantel. El presidente Gonzalo Belloso busca otras opciones dado que Ariel Holan espera por refuerzos antes del cierre del libro de pases, confirmado para el miércoles. La Asociación del Fútbol Argentino cambió el horario y el escenario para el partido debut de Central el jueves por el torneo Apertura.

Central hizo a Boca una oferta por el pase de Rolón que no prosperó porque Gago decidió no desprenderse del jugador que viene de jugar la última temporada en Belgrano de Córdoba. El jugador, además, no había dado señales de querer venir a Arroyito, lo que obliga a Belloso a buscar otras opciones.

La dirigencia tiene tiempo hasta el miércoles para concretar las negociaciones y Holan espera por refuerzos para completar el plantel. El libro de pases cerraba el 12 de febrero pero la Asociación del Fútbol Argentino anunció que el miércoles será el último día para inscribir futbolistas, tomando por sorpresa a la mayoría de los equipos. Esta situación puso en apuros a los clubes y hay una petición para que se extienda por algunos días más. Se espera que el lunes AFA haga un nuevo anuncio sobre la fecha del cierre del libro de pases.

Entre tanto, el debut de Central en el torneo Apertura será ante Godoy Cruz el jueves a las 17. El partido estaba agendado para las 19 pero se adelantó dado que se jugará en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el cual no tiene iluminación. El mundialista Malvinas Argentinas no está disponible porque se está resembrado su césped y Godoy Cruz tiene su estadio cerrado por obras, por lo cual la única opción era el estadio Víctor Legrotaglie.

El plantel canaya retoma los entrenamientos esta mañana en Arroyo Seco. Holan hará ensayo de fútbol mañana para definir la alineación que visitará el jueves a Godoy Cruz. Aunque el técnico no tiene dudas y mañana probará en la práctica el mismo once que viene de vencer en partido amistoso a Central Córdoba de Santiago del Estero. El plantel se trasladará a Mendoza por vía área el martes luego del entrenamiento matutino. Su regreso será a la noche del jueves dado que el canaya debutará de local en el torneo Apertura el martes 28 ante Lanús a las 19.15. Será el primer partido con todas las tribunas del Gigante habilitadas después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte.