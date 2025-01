Las altas temperaturas en este verano llegaron después de lo previsto, pero lo que no demoró fueron los cortes de luz: apenas el termómetro superó los 32 grados se inició el drama en distintos lugares de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Electrodependientes, personas mayores, niñas, niños, gente que vive sola, familias completas, a todos les llegaron los tarifazos y nuevamente el drama de decenas de miles de personas que pasan horas, días enteros, sin servicio eléctrico. Según informó el ente regulador, son alrededor de 65.000 los usuarios afectados.

"El calor es agobiante y estamos cansados, con problemas de salud, saliendo de nuevo a reclamar como si no pagáramos carísima la luz. Como mendigos estamos y nadie nos escucha", se quejó con voz quebrada Claudia de Lugano.

De acuerdo con el informe emitido este lunes por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), alrededor de 63.840 personas de Edesur y 1.039 de Edenor vieron interrumpido el servicio y muchas de ellas continúan con problemas. "De 32 mil usuarios ahora pasaron a 38 mil sin luz", dice un mensaje del grupo de WhatsApp de los vecinos de Caballito y Parque Chacabuco.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su vocera, Laura Alonso, exigió a las dos compañías la "urgente e inmediata restauración del servicio" y advirtió sanciones si no cumplen.

"Estamos desesperados y esto se repite. Es una película de terror que sufrimos cada vez que llega el calor pero ahora es peor porque las tarifas están impagables", denunció Federico. Pagó 24.200 pesos el mes pasado.

Los barrios porteños de Flores, Caballito, Mataderos, Monserrat y Villa Lugano son los principales afectados por los cortes en la Ciudad de Buenos Aires. "No hay que descartar que todo el país se vea afectado, nosotros lo comprobamos en todas las provincias en distintas medidas. Es más problemático en AMBA porque se concentran más de 16 millones de usuarios, entonces el consumo es elevado y apenas pasan los 27 grados saltan los transformadores, pero hasta en la Patagonia hubo cortes", aseguró a Página/12 Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Crisis eléctrica

Hace apenas pocos días, el Gobierno nacional abrió el paraguas sobre posibles problemas en la generación cuando a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de la Energía Eléctrica (Cammesa) lanzó una campaña sobre posibles cortes de suministro para este verano con picos de consumo que podían superar los 30.000 MW.

"El sistema eléctrico en Argentina es poco sólido y cuando suceden récords de consumo colapsa, sobre todo en el sector de transporte y distribución que funcionan como monopolios naturales. Por esto es necesario el rol regulador del Estado", afirmó a Página/12 Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPYS).

En ese sentido, el especialista consideró que el Ejecutivo "no parecería contar con un plan energético que resulta cada vez más necesario. Con una visión estratégica que garantice el servicio declarado como universal y analice los costos y rentabilidad de la empresa para establecer el valor de las tarifas".

El 60 por ciento de la energía eléctrica se produce con gas y "en este momento la generación está complicadísima porque hay poco y el que hay no llega porque Milei interrumpió las obras a pesar de que estaban adjudicadas. Entonces los cortes de energía que hay en este momento no solo son por el estado desastroso de Edenor y de Edesur y de todas las empresas de distribución del interior del país sino que ahora el problema está en transporte y generación porque se descontinuó el gasoducto Néstor Kirchner y con ello las plantas de bombeo necesarias", cuestionó Bassano.

La misma historia

En los últimos días, Argentina debió importar electricidad, principalmente de Brasil, así como de Chile, Bolivia y Paraguay. De todas maneras, la maniobra no alcanzó para evitar la interrupción del servicio. Tampoco los números a la baja de la industria donde, según datos del propio gobierno, sólo en enero el consumo de energía del sector manufacturero cayó 18 por ciento.

"Acá, un día nada bueno. Yo ahora voy a cargar mi celular y no sé cuántos seremos, pero a las 19.30 nos convocamos en Directorio y Viel (Caballito), al igual que en febrero del año pasado, donde por varios días la pasamos muy mal y ahora esto", dijo Mónica, quien como si fuera responsable se disculpó: "perdón si mi mje va a destiempo. WhatsApp y Telegram me están funcionando mal". Mientras, otra vecina se excusa por no participar. "No se ve absolutamente nada, no funcionan las luces de emergencia. ¡Lamentablemente no voy a poder bajar, son 6 pisos y da miedo caerse!"

Desde que asumió la gestión libertaria, en un año, la tarifa de luz creció 268 por ciento en el Amba, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET). "Las empresas transportadoras necesitan reformulación y mantenimiento y no se hace porque el 50 por ciento es privado y el otro 50 del Estado y ninguno pone dinero. Así estamos", cuestionó el titular de Adduc.

"Desde las 3 AM que estamos sin luz. Ahí decían que a las 10 de la mañana volvía el servicio cuando haces el reclamo y te dan el número de reclamo y nada. Después pasó a las 16:00, nada. Ahora dice a las 22:00. No podemos creerles nada, juegan con nosotros, con nuestra salud, en lo físico y en lo anímico", relató Mónica de Caballito, quien abona entre 10.000 y 27.000 pesos de suministro solo usando luces necesarias. "El resto, todo apagado, es imposible pagar todo sino, pero tampoco se puede vivir así y no hablo de lujos, hablo de vivir dignamente", suplicó.

Aquellos usuarios que sufran un corte de 15 o más horas seguidas, o 4 cortes en un mes, tienen derecho a una bonificación de 2.000 kWh, que se traducen en 220.000 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Resolución ENRE 452/2023 Cortes Prolongados o Reiterados. "Edesur y Edenor no comunican todos los cortes, entonces es muy importante que el consumidor haga el reclamo para poder ser indemnizado. Y que tengan en cuenta que solo aceptan denuncias individuales", repasó Bassano.

"Tuve que tirar toda la carne porque se me pudrió. Perdí entre 300 y 400 mil pesos de mercadería. Esa plata que invertimos se fue. Lloré. Tengo bronca y angustia. No sé cómo vamos a sobrevivir a esto y encima no hay solución", expresó Mirta, comerciante de Villa Lugano ante las cámaras de un canal de televisión.

A la tarde, cuando los vecinos de ese barrio cortaron la autopista Dellepiane luego de tres días sin luz, la policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquete. Así liberaron un carril de la autopista mano a provincia, mientras esperaron la llegada de personal de Edesur, que manifestó que trabaja para restablecer el servicio eléctrico en la zona. Los vecinos se retiraron con la ilusión de que volviera el suministro.

"Tal cual!! Por eso pusieron los equipos, xq esto es para largo y nos mienten los horarios"."La falta de respuesta es total y tampoco se hacen cargo de los daños que generaron en el corte pasado, ni va a pasar en este". El grupo de WhatsApp no se silencia. La desesperación tampoco.