A diez años de la muerte de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sus hijas hablaron y dijeron que “nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa (que un homicidio)”. Iara, de 25 años, y Kala, de 18, consideraron que la denuncia que su padre había de su padre había hecho "ahora se está probando".

Las jóvenes, que también son hijas de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, dijeron que Nisman “dio su vida por algo que él creía justo y que creía importante y eso reconforta mucho”.

Iara, la más grande, que al momento de la muerte tenía 15 años contó su versión sobre cómo fue que se quedó sola en Europa cuando su padre volvió a Argentina, días antes de la presentación en el Congreso de la denuncia contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner tras la denuncia por encubrimiento en la causa AMIA. “Antes de irnos al próximo destino, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos porque tenía que presentar la denuncia. Dijo que se había adelantado el momento en el que lo tenía que hacer y me dio una serie de explicaciones, que la verdad es que no entendí mucho en ese momento", dijo la joven. Finalmente ella se quedó en Europa y se unió a las vacaciones de su mamá, la jueza y su hermana.

Por su parte, Kala recordó como se enteraron de la noticia mientras estaban de viaje: “Estábamos en París y me acuerdo de que estábamos las tres en una habitación, en un hotel juntas. Yo me había dormido y de la nada me desperté y estaban mamá y Iara llorando

También dijeron que no tenían miedo por el trabajo de su padre, que era el encargado de la unidad de investigación sobre el atentado a la AMIA. “Me acuerdo el primer día también que fui consiente de esto. Fue en un verano de 2013, estábamos en Brasil con mi papá y Kala, y yo empezaba a tener también redes sociales. Estábamos hablando de Twitter y mi papá me dijo ‘no busques mi nombre’. Yo, obviamente, fui y busqué el nombre. Y ahí vi una nota que decía amenaza de muerte a las hijas de Nisman. Pero nunca viví con miedo, más que en alguna que otra situación puntual”, dijo Iara en el canal de streaming Luzu TV.