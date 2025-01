Uno de los proyectos que incluye la lista de iniciativas que el Congreso deberá debatir a partir de este lunes en el período de sesiones extraordinarias era el de Ficha Limpia. El problema era que no estaba terminado de redactar. Según trascendió, el presidente Javier Milei firmó el proyecto casi en la escalerilla del avión que lo traslada a los Estados Unidos. Ahora debe ser enviado a la Cámara de Diputados donde el gobierno busca comenzar a debatir este proyecto que en su momento había impulsado el PRO. El texto tiene como objetivo declamado el impedir que toda persona que haya sido condeanda en dos instancias por delitos de corrupción no puedan ser elegidas en elecciones. Un detalle agredado a este proyecto da cuenta del objetivo real y es que solo se podrán presentar aquellos que obtuvieron condena en el transcurso del año electoral. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2024 y, por lo tanto, quedará excluida. En rigor, quedará proscripta porque el proyecto no considera que deba tener una condena firme.

El texto final del proyecto lo recibió el presidente Milei este viernes. Su redacción final estuvo a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri. Y, según trascendió, el mandatario estuvo leyendo el texto normativo hasta poco antes de partir hacia Washington donde participará de los actos de asunción del presidente norteamericano, Donald Trump. Para que pueda ser ingresado a la mesa de entradas de Diputados, el proyecto debe llevar la firma de Milei. La intención es que se presente el mismo lunes porque el presidente regresa de su gira por Estados Unidos y Suiza, el próximo jueves.

En la Casa Rosada no se oculta el objetivo central del proyecto y repiten que está destinado a impedir que Cristina Kirchner sea candidata. Es más, consideran que la protesta que pueda llevar adelante la expresidenta los beneficia en su estrategia electoral. De paso, dicen, sirve para demostrar que no hay un pacto con Unión por la Patria, como habían llegado a sostener dirigentes del PRO luego de que afines de 2024 varios diputados de La Libertad Avanza no participaran de la sesión donde el PRO había llevado al recinto de Diputados su propio proyecto de Ficha Limpia.

El texto, que todavía recorre las redacciones en condición de trascendido, no solo prohíbe la postulación a cargos electivos de personas que tenga una doble condena por delitos de corrupción. También impide que puedan llegar a ocupar puestos en ministerios, secretarías y subsecretarías de Estado.

Ahora bien, en cuanto a la situación de la existencia de la doble condena y en qué tipo de año se produce --electoral o no-- puede llegar a generar más de una discrepancia constitucional. En rigor, una persona debe cumplir una condena cuando esta esté firme. Es decir, que haya superado todas las instancias que prevé la Constitución y las leyes.

En el caso de Cristina Kirchner hay una doble condena, pero todavía restan acciones legales antes de llegar a una condena firme que debe surgir de un fallo de la Corte Suprema. En ese sentido, este año la expresidenta no debería tener inconvenientes para presentarse a un cargo electivo, en el caso de que lo quiera.

Sin embargo, los que redactaron el proyecto y que Milei le estampó la firma, dice que la aplicación de lo que llaman "el doble conforme" y no la sentencia definitiva, permite evitar los largos plazos que tiene la justicia. Hablan de garantizar la seguridad jurídica a partir de acortar plazos cuando lo que se define no es una cuestión burocrática sino un fallo judicial y el resguardo de las garantías constitucionales.