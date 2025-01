Mauricio Macri estuvo buena parte de la semana pasada en un estado parecido a un jaque al rey. Acorralado entre las fichas de ajedrez de sus enemigos y las propias. Al ex presidente lo sitiaron entre levantamientos internos de sectores con peso del PRO ante un comunicado oficial del partido que rompía lanzas con Javier Milei. El animo levantisco dejó en claro que tiene una buena cantidad de sus mandos en la línea de que hay que acordar con el oficialismo en este año electoral. Y desde La Libertad Avanza aprovecharon para detonar algunas salidas sonoras del partido, lo que dejó abierto el libro de fugas. No obstante, el ex presidente no parece haber perdido la calma. Más allá del control de daños que hizo, su plan sigue siendo acicatear una candidatura propia y buscar que, si realmente existe una negociación, sea en igualdad de condiciones. Algo que hoy no parece posible.



No fue una buena semana para Macri. En un rápido resumen, se le acumularon hechos en contra:

1) Sus gobernadores, sus jefes de bloque en el Congreso y dirigentes de peso en la mesa ejecutiva reaccionaron contra un comunicado del PRO que tildaba de "autoritario" al Gobierno por no presentar el Presupuesto 2025.

2) En ese clima que cuestionaba su liderazgo, Macri se despegó del comunicado, dijo que no estaba al tanto de su contenido y que no iba a volver a pasar. Por las dudas, defendió que se cuestionara la ausencia del Presupuesto. Fue la forma que tuvo de evitar que la rebelión creciera.



3) Desde el oficialismo, aprovecharon para detonar la salida del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Vino a continuación del anuncio del jefe de bloque en el Senado, Luis Juez, de que dejaba ese lugar y que iría en busca de ser el candidato de Milei a gobernador de Córdoba. Y esa salida vino después de la de Diego Kravetz, que dejó el Gobierno porteño y se fue a la SIDE. La sucesión generaron un efecto "libro de pases" entre el PRO y LLA que Macri intenta combatir.



En toda la línea, una semana de golazos en contra, algunos autoinflingidos y otros que los adversarios metieron con la mano. Todo, en el contexto de una presunta negociación electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, para la que Macri ya presentó una comitiva y a la que Milei contestó con una ostensible clavada de visto.



Sin plan para fugas



Según pudo comprobar este diario, Macri no se amilana ante ninguna de estas situaciones. Desde sus vacaciones en el sur, el ex presidente encuentra una explicación a cada una de las últimas fugas del PRO hacia LLA:



¿Kravetz? "A Kravetz ya habían decidido sacarlo de la Ciudad. Así que fue y por su cuenta cerró con LLA", dicen en el entorno del ex presidente. Lo que esa lectura omite es que la salida de Kravetz detonó una serie de cambios de gabinete de Jorge Macri. Y que la fecha de su salida pareció haber sido elegida más por Santiago Caputo que por el jefe de Gobierno. Una vez más, el Gobierno les maneja la agenda de sus crisis internas.

¿Juez? "Juez nunca fue del PRO". Pero era el jefe de bloque en el Senado. "Justamente, a Juez le pidieron la presidencia del bloque y, en respuesta, salió a decir que se iba del PRO. Y ahora está pidiendo de rodillas un lugar en el oficialismo", es la impiadosa mirada de Macri sobre la ruptura con quien era su espada en el Senado. Es cierto que la relación con Juez venía mal desde hace tiempo. Y que Macri recelaba justamente lo que ocurrió: que los coqueteos de Juez con Milei terminaran con su salto al oficialismo. Su salida no es un hecho negativo, razonan en el macrismo, porque es preferible tener un negociador en el Senado que sea de ellos, y no uno que finge ser de ellos, pero que en verdad negociaba para Milei.



¿Valenzuela? "Valenzuela es oficialista desde diciembre de 2023, luego de ser larretista y bullrichista. Así que mejor que siga su camino", lo despidieron. Lo de Valenzuela fue orquestado en el momento justo de mayor debilidad de Macri, pero es real que -atentos a los antecedentes- no es una sorpresa.

El intendente de Tres de Febrero se alineó con Bullrich y con el sector del PRO que se pasó al oficialismo desde comienzos del gobierno de Milei. Se mostraba desde muy temprano junto con la ministra de Seguridad y el armador de Karina Milei en suelo bonaerense, Sebastián Pareja. Su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, era a comienzos de 2024 la presidenta del PRO bonaerense. Macri la obligó a renunciar, luego de vaciarle la cúpula y forzó unas elecciones internas para reemplazarla con Cristian Ritondo. En respuesta, el sector de Bullrich y Valenzuela rompieron los bloques del PRO en Diputados y el Senado bonaerense y armaron bloques aparte llamados "PRO Libertad". Un poco más adelante, cerraron una alianza con LLA. Con todo esto, la salida de Valenzuela era cuestión de tiempo.



Con esta mirada sobre las últimas salidas del PRO, en el entorno del ex presidente consideran que no hay más fugas en el horizonte, si bien Santiago Caputo está claro que tiene su mirada puesta en otros intendentes del PRO y en algunos dirigentes nacionales que vienen mostrándose a favor de acordar.

El affaire del comunicado



Macri también está tratando de dejar atrás la pequeña rebelión que sufrió la semana pasada a raíz de un comunicado que tildaba de "autoritario" al Gobierno. En rápida sucesión, se le abrieron los dos gobernadores propios, Rogelio Frigerio y Nacho Torres, que advirtieron que no habían sido consultados. El mismo camino siguió el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y Diego Santilli, por mencionar solo a los principales. Incluso hubo diputados, como Silvana Giudici, que salieron a cuestionar en público lo que había afirmado el PRO.



Macri esbozó una disculpa, pretextó que no estaba al tanto del texto específico y trató de defender tibiamente lo que podía defender. Pero está claro que el ex presidente tomó nota de la cantidad de sectores que se le alzaron ante un primer y pequeño choque con el Gobierno. De su lado, prácticamente quedaron solo su primo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que son dos de las figuras más reticentes a un acuerdo con La Libertad Avanza.



No obstante, en el entorno de Macri no consideran que haya perdido autoridad ante este traspié.

Del otro lado, los sectores acuerdistas del PRO lo ven debilitado, con poco margen para hacer ninguna otra cosa que buscar la alianza electoral que le vienen pidiendo para que el partido amarillo pueda disimular su merma de votos. Uno de los dirigentes lo graficó de forma pugilística: "Les entró la piña que le dimos esta semana", advirtió. Después de eso, piensan, se debilita la posición autonomista de Jorge Macri y adláteres del ex presidente.



Macri intenta disimular esto como puede y su plan sigue siendo el mismo: amenaza con una candidatura propia, en Ciudad o en provincia de Buenos Aires (para algo mandaron a empapelar las calles con carteles de "Mauricio 2025") y sigue buscando si existe realmente alguna chance de negociar las listas con Karina Milei, sin que le den dos concejales en un paraje remoto del interior. Pero la combinación de rebeliones y fugas dejó instalada la impresión de un eventual desbande de su fuerza política, si él no los conduce y ordena el proceso de esa alianza.

Además, está claro que, después de lo ocurrido esta semana, el margen para romper es menor: solo falta que Antonia le pida que arregle con Milei.