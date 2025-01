En el segundo día de su primera gira por el exterior de 2025, Javier Milei se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien intentará avanzar en negociaciones para conseguir un nuevo préstamo para la Argentina, que rondaría los 11.000 millones de dólares. El presidente, que viajó a los Estados Unidos para participar mañana de la asunción de Donald Trump y que luego viajará a Suiza para estar en el foro de Davos, se entretuvo ayer en una “gala hispana” conducida por la presentadora argentina Natalia Denegri en la que fue distinguido con el premio “Titán (sic) de la reforma económica”, por sus “aportes al avance de la libertad, el capitalismo y la propiedad para la comunidad latina” (sic). Antes de dejar el país, el libertario firmó el proyecto de “Ficha Limpia”, que apunta a impedirle a la ex presidenta Cristina Kirchner la posibilidad de ser candidata en las elecciones legislativas de octubre.

Milei tiene previsto visitar hoy a las 12.30 el Instituto Milken, que define su razón de ser como la búsqueda por “acelerar el progreso medible en el camino hacia una vida significativa”, y dos horas después se reunirá con la titular del FMI. La Argentina y el organismo multilateral buscan sellar un programa financiero nuevo, que le permita al gobierno reforzar las reservas del Banco Central y acelerar la salida del cepo cambiario. Georgieva calificó días atrás a la Argentina como “uno de los casos más impresionantes de la historia reciente”, en referencia al primer año del plan económico libertario, y señaló que las reformas han permitido un “sólido programa de estabilización y crecimiento”. A horas de ese encuentro, el Fondo actualizó sus previsiones para la región y pronosticó dos años seguidos de crecimiento para Argentina.

La agenda de la comitiva presidencial –integrada por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Gerardo Werthein, entre otros– durante el fin de semana se nutre principalmente de galas y premiaciones. Ayer Milei recibió el premio “Wall Street Latino 2025-Titán de la reforma económica”. El motivo invocado es “su extraordinario liderazgo y sus logros transformadores”, sumado a “su compromiso para la reforma económica y el empoderamiento mundial de los latinos” (sic), que ha generado “un nuevo standard de excelencia que sirve como inspiración para muchos”.

La institución organizadora, conocida como Hispanic Inaugural Ball, cuenta en su lista de “anfitriones y asesores” a Denegri, una empresaria y conductora argentina radicada en Miami que aquí militó activamente por el “derecho al olvido” para que desaparezcan de la web sus imágenes en viejos programas de TV donde protagonizó más de un escándalo mediático. La Corte Suprema falló en su contra en 2022. “Tendré el honor de presentar, junto a los fundadores de Latino Wall Street, el premio ‘Titán de la Reforma Económica’ al presidente Javier Milei, un momento que considero histórico y muy especial”, confesó a La Nación la presentadora, que conoció a los Hermanos Milei durante la gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en nuestro país.

Esta noche la comitiva tiene previsto estar en dos encuentros de alta gama. A las 20, en la Gala 1775, donde dará un discurso y recibirá el “2025 Champion of Economic Freedom”. Dos horas después, asistirá a la “Gala Inaugural Latina” que organiza la denominada Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde según la agenda oficial continuará el stand up.

El lunes será la asunción del segundo mandato de Trump, que le evitará una condena segura por los “esfuerzos criminales para retener el poder” tras su derrota de 2020, según informó esta semana el fiscal especial Jack Smith, que lo investigó y acusó por sus intentos de subvertir el resultado que favoreció a Joe Biden. La comitiva argentina incluirá en este caso a un gobernador, el sanjuanino Marcelo Orrego. El martes a la noche Milei & Cía. partirán rumbo a Zurich, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial en Davos, donde el jueves tiene previsto dar un discurso y reunirse con el CEO de Coca Cola, James Quincey. Esa noche, antes de pegar la vuelta, tiene previsto recibir otros dos premios.