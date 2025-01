El gobierno libertario se subió ayer al decimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman con un comunicado en el que sostenía la hipóstesis del homicidio y lo vinculaba con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Oficina del Presidente difundió un texto en el que sostiene que fue "asesinado" por "lo más oscuro del poder". Desde el kirchnerismo, el senador Oscar Parrilli salió al cruce del oficialismo y de otros dirigentes antiperonistas. "Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud", afirmó Parrilli.

Como cada 18 de enero desde el fallecimiento de Nisman en 2015, la entonces oposición política y mediática insiste en la hipótesis del asesinato, sin aportar elementos que justifiquen la acusación contra la exmandataria. "El Fiscal se disponía a presentar ante el Congreso los detalles de una denuncia que había realizado públicamente contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios", recordó la Oficina presidencial, que sostuvo que "la denuncia los acusaba de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con su actuación para dejar impunes a los responsables del atentado terrorista a la AMIA".

"Lo que estamos viendo es que se mató y están inventando un supuesto homicidio", subrayó Parrilli ayer en sus redes sociales. "Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano", remarcó en su mensaje, que fue replicado por la titular del PJ. El senador por Neuquén completó: "¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal –cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado– lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira".