Con la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos de fondo, los analistas bursátiles prevén para los próximos cuatro años la implementación de medidas proteccionistas por parte de los Estados Unidos, que impactarán en las economías de varios países, entre ellos Argentina.



Para el año 2025 se esperan movimientos más inestables y volátiles y las mejoras para las cotizaciones dependerán de las novedades macroeconómicas locales y también del impulso externo, según razonan los expertos.

"El mercado ya descontó lo malo de Trump, que es la continuidad del déficit fiscal, mayores tarifas arancelarias, restricciones en algunas formas de hacer negocio internacional y el conflicto migratorio. Hay algunos cambios que los mercados ya fueron incorporando en precios, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades", señaló a Infobae Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero.

"Una cartera moderada debería ir acompañada de bonos del Tesoro de los EEUU. Trump, a pesar de que quiere poner a EEUU en el centro del mapa mundial y ser el líder único, no está muy interesado en tener un dólar fuerte como se ha venido teniendo.

Por eso es conveniente tener bonos en plazo de cinco o siete años, sobre todo los bonos del Tesoro norteamericano en donde tendría un porcentaje importante (30%)", afirmó el especialista.