Javier Milei disfrutó al máximo la ceremonia de la asunción de Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca y del raid de cenas de gala, bailes de celebración y entregas de premios. En el Capitolio, en medio de líderes de ultraderecha y magnates internacionales, charló entretenidamente con la premier italiana Georgia Meloni y posó para las selfies que le solicitaron representantes republicanas de Miami. Pero por sobre todo, disfrutó de los elogios que el día previo le proporcionó la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que con el apoyo de la nueva administración estadounidense le abriría las puertas a un nuevo desembolso de dólares frescos para sostener el programa económico.

La asunción de Trump se realizó este año dentro y no fuera del Capitolio, debido a la ola polar. Allí fue donde, hace cuatro años, sus seguidores intentaron ingresar por la fuerza para evitar el triunfo y la asunción de Joe Biden. Con la satisfacción de la revancha, Trump invitó a la ceremonia a un selecto grupo de presidentes, primeros ministros y empresarios que propone como propaladores de un nuevo orden conservador a escala mundial. Entre ellos estaba el mandatario argentino, acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Igual que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele.

En plena ceremonia del Capitolio las representantes republicanas por Florida, Kat Cammack y María Elvira Salazar, de origen cubano, le pidieron fotos. Compartían el mismo ámbito que los magnates admirados por Milei: Elon Musk, fundador de Tesla y propietario de X; Mark Zuckerberg, de Meta, además del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el ejecutivo de Apple, Tim Cook, entre otros.

"Historia pura: el Presidente Javier Milei presenciando la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos", destacó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a la distancia y desde las redes sociales.

Milei y la remake de las “relaciones carnales”

PáginaI12 consultó a especialistas sobre el rol que podría asumir el presidente Milei en medio de la ola conservadora que Trump impulsa a escala global desde la Casa Blanca. “Milei cree que lo que dijo Trump en su discurso, que Estados Unidos va a volver a ser la primera potencia mundial en todo –militar, económica y moralmente-- es en serio y posible, y él quiere un lugar en eso. Trump nombró en varias oportunidades la ‘excepcionalidad’, un término muy especial que ellos tienen y la noción de que Dios les ha dado esa excepcionalidad para transmitir esos valores al mundo y esa es la visión más imperial”, arrancó el excanciller Jorge Taiana.

Para Taiana “lo primero que quiere es apoyo inmediato del FMI, una decisión muy táctica porque necesita los dólares para garantizar que esta bicicleta financiera se mantenga hasta las elecciones y que no le explote antes. Por otro lado, las decisiones que dijo que va a tomar Trump le dan espacio político para plantearlas acá: como que sale del acuerdo ambiental de París, que promueve perforar en todas partes. También con el petróleo y gas no convencional o con la minera en cualquier circunstancia, que está todo bien con la contaminación y que no hay un problema con el cambio climático. La reivindicación conservadora en el tema familia”.

“Lo que también le gusta es este fenómeno que todos los grandes del Silicon Valley y lo grandes fondos de inversión han iniciado un viraje hacia Trump. Milei quiere ser la cabeza de ese cambio en Latinoamérica y sin ninguna apuesta a la integración regional. Porque los países que estaban más avanzados en este modelo pronorteamericano están con dificultades: Chile por (Gabriel) Boric, porque la gracia del modelo chileno ya pasó; Perú tiene una presidenta (Dina Boluarte) que nadie sabe cómo hace para estar ahí y el modelo tiene cada vez más conflictos sociales; y porque Colombia está gobernada por (Gustavo) Petro”.

En tanto, el licenciado en Sociología y docente de la Especialización en Estudios Contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Gabriel Puricelli, afirma que “Milei ha demostrado que se contenta con que Trump reconozca en él su rol de fan. No ha articulado una visión de cómo la Argentina se relacionaría con EE.UU., sino que ha destinado ingentes recursos a que se lo reconozca a él personalmente, a través de premios poco menos que inventados”, y agregó: “La aspiración que ha manifestado a un acuerdo de libre comercio con un país cuyo nuevo presidente es ultraproteccionista es risible”.

“Es producto, a lo más, de un idealismo periférico, concepción que rompe con todas las doctrinas precedentes de política exterior argentina. En el entorno de Milei hay quienes (como Demián Reidel) tienen una visión un poco más articulada. No se trata, en este caso tampoco, de la relación entre países, sino de que Argentina ocupe un lugar en los planes de la broligarchy (Broligarquía, un pequeño grupo que controla una estructura política o económica) representada por Elon Musk: Argentina como proveedor de energía barata y segura para los giga-servidores de inteligencia artificial, minería cripto y actividades conexas, sin ninguna integración local de esas actividades”, opinó el sociólogo.