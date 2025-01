El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, catalogó por la 750 como “un despropósito” el temario presentado por el Gobierno de Javier Milei para debatir durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.



“No hay ninguna hoja de ruta trazada para abordar un temario que es un despropósito. Poner esos temas y no poner el presupuesto es un despropósito. Es más una bomba de humo”, afirmó sobre la convocatoria que tiene, entre otros temas, debates como el de la ficha limpia y la ley anti-mafias.

Para Martínez, el objetivo del Gobierno es meramente electoral, y lamentó que se discutan "temas que no tienen nada que ver con la vida de los argentinos. Cuando uno discute el presupuesto, ahí discute todo”.



“Parece un temario para tratar de generar diferencias preelectorales más que de buscar respuestas para los argentinos”, dijo a la par que recordó que “más allá del carril republicano y democrático”, es el presupuesto donde “están los aspectos de la gestión”.

Por eso, adelantó sobre la posición del peronismo: “Lo que tenemos que dejar en claro es que este es un temario que no contiene nuestras expectativas. Y tenemos que dar esa discusión con los compañeros de bloque”.

“Nosotros no hemos dado quorum en ninguna de las ocasiones. No sería una novedad que no demos quorum a este temario”, adelantó, en concreto, sobre una posible medida.

Aunque habrá que evaluar caso a caso: “Si vos no das quorum en las comisiones se puede conseguir con menos integrantes. Tampoco es que si no damos quorum los temas no se tratan. Hay que analizar el fino”.

“Para nosotros —dijo finalmente Germán Martínez— no hay ningún incentivo para tener una participación fuerte en estas extraordinarias porque no están en discusión los temas importantes”.