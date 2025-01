La relación entre el PRO y La Libertad Avanza suma un capítulo cada día, que en lugar de llevarla hacia la alianza que ambos líderes manifestaron que quieren tener (solo ante los micrófonos y Twitter), lo lleva a un estado cada vez mayor de confrontación. Esta vez, no le tocó a Patricia Bullrich sino al ministro de Desregulación, Federico Sturzegger, ocuparse de cuestionar a Mauricio Macri. El funcionario tiene sus cuitas personales con el expresidente y está aprovechando la ocasión para cobrarse todas y cada una de ellas. Además de volver a decir que con Javier Milei tiene el apoyo que Macri nunca le brindó, Sturzenegger planteó: “El macrismo hasta casi que me usó de chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver”, dijo.

Sturzenegger, al igual que Bullrich, viene haciendo constantes comparaciones entre lo que fue el Gobierno de Macri y el actual de Milei, siempre dejando a Macri como el tibio que no logró hacer nada. La sistematicidad da que pensar sobre una estrategia del Gobierno para limar a Macri día tras día, si bien hay que decir que Sturzenegger de todas formas le pone ganas.

“En lo personal eso fue muy doloroso. Fue todo un proceso, pero ya pasó. Uno da vuelta la página por suerte y creo que hay un reconocimiento muy grande a todo el equipo actual”, comenzó su comentario sobre el gobierno de Macri ante una pregunta del agente paraestatal Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra “El Gordo Dan” y cara visible de lo que él llamó "el brazo armado de Milei".

“Macri era un poco de la idea 'vamos a tratar de que esto funcione bien' y en Milei es 'che, esto tiene que existir o no tiene que existir' o sea vas un paso más al fondo de la cuestión y te interpelas sobre si aquello que estamos hablando que es la gestión del Estado”, aseguró Sturzenegger, en la comparación entre la tibieza de la gestión PRO para cerrar, por ejemplo, el INADI y otras dependencias del Estado, o dejar de entregar medicamentos oncológicos. Sturzenegger festejó la falta de pruritos actuales para ajustar: “Eso yo encuentro que es maravilloso de este Gobierno, que en cierto sentido es más profundo. Por eso valoro la actitud de Javier del apoyo que él da”

Sturzenegger entendió que una diferencia estaba en la conformación de Juntos por el Cambio como un frente, que incluía a los radicales y a Elisa Carrió. Sostuvo que fue para “parar al kirchnerismo y la manera en la que tuvo que actuar Mauricio para hacer eso fue hacer una coalición más amplia, con gente de bien, que tenía ese mismo propósito. Pero que en algunas cosas por ahí no piensa exactamente lo mismo que nosotros”. Stuzenegger consideró que esa "diversidad" del frente electoral fue muy contraproducente porque frenaba los ajustes más salvajes que quería ejecutar en el Gobierno pasado y que ahora tiene la libertad para hacer.

En la misma línea, había salido en su momento Patricia Bullrich, quien advertía que cuando quería reprimir sin límites, aparecía Marcos Peña para marcarle la cancha: Mandé a la Gendarmería, hubo un par de balas de goma y al rato me llamó Marcos Peña y me dijo ‘ya empezaste con las balas de goma’, que esto, que el otro, que ya nos están criticando". El comentario de Bullrich iba en el mismo sentido de lo que ahora plantea Sturzenegger: que en el Gobierno de Macri no tenían el valor para ajustar o reprimir como se debe y esta opción -incluso electoral- es superadora del PRO. Los dos comentarios fueron, no casualmente, en el streaming del Gordo Dan.

A Bullrich le salió a contestar otro exministro de Macri, Guillermo Dietrich. "Recuerdo cómo Mauricio y Marcos Peña bancaron con firmeza tu gestión cuando había una ola de opiniones que insistía con echar a los gendarmes o licenciarlos frente al caso Maldonado", le recordó el exministro de Transporte. Pero la verdad o las versiones no detendrán una estrategia de campaña para instalar que Macri es un tibio, una opción segundona y débil ante la verdadera opción de derecha.