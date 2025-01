La Asociación de Críticos de Cine anunció que la 30ª edición de los premios Critics' Choice Awards se celebrará el viernes 7 de febrero. El evento reprogramado se llevará a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, debido a las consecuencias de los incendios que se produjeron en Los Ángeles.

Chelsea Handler, la comediante, presentadora de televisión, autora de best-sellers y activista, seguirá como anfitriona de la gala, marcando su tercer año consecutivo como presentadora de esta prestigiosa gala. No obstante, se suspendió la alfombra roja a cargo de la señal E! Entertaiment Television.

¿Qué son los Critics Choice Awards?

Esta reconocida premiación es organizada por la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica (Critics' Choice Association), la mayor organización de crítica de cine de Estados Unidos y Canadá.



Los Critics Choice son considerados uno de los termómetros de los Oscar y se entregan por la mencionada asociación que está formada por 600 críticos y periodistas especializados que reconocen con estos premios la excelencia cinematográfica y televisiva.

Para este 2025, Conclave y Wicked lideraron las nominaciones cinematográficas con 11 cada una, seguidas por Dune: Parte Dos y Emilia Pérez con 10.

En lo que respecta a la pantalla chica, Shōgun encabezó las ternas con seis, seguida por Abbott Elementary, The Diplomat, Disclaimer, Hacks , El Pinguino y What We Do in the Shadows con cuatro cada una.

Cómo ver los Critics Choice Awards desde Argentina

A pesar de ser pospuestos para el viernes 7 de febrero, la transmisión estará a cargo de la señal E! Entertaiment en los Estados Unidos, mientras que desde Argentina se podrá disfrutar desde TNT, TNT Series y el servicio de streaming MAX.