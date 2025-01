El titular del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo, salió este martes de la reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los líderes de los otros bloques aliados -PRO y MID- con el cassette puesto: afirmó que la UCR acudió a la reunión para "escuchar la idea de calendario de sesiones extraordinarias" y "marcar diferencias". Pero, suelto de cuerpo, blanqueó que una de las propuestas revolucionarias del radicalismo es votar el Presupuesto "a libro cerrado". De esa manera, los radicales estrenan para el 2025 un nuevo manual de colaboracionismo: votamos lo que el Gobierno quiera.

De Loredo explicó que el bloque de la UCR ofreció levantar la mano -sin modificar ni un ápice- para votar el Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso debido a la "gran preocupación por la carencia de un presupuesto dispuesto por ley". El diputado cordobés consideró que, ante el avance de la Casa Rosada en su intención de prorrogar por segundo año consecutivo el presupuesto nacional, la idea del radicalismo de votar sin debate es "reformista y constructiva". "Disponer de 25 billones de pesos, de forma discrecional, conjugado con los superpoderes, hace que la imposibilidad de controlador del Congreso sea muy grande", señaló De Loredo, quien no dejó de marcar que la posición de la UCR será, como desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, la de "un bloque que coopera".





Uno de los jefes de bloque radical de la Cámara Baja (la UCR se dividió en dos durante 2024) reconoció que su grupo, junto con los cinco gobernadores radicales, tiene diferencias con el presupuesto presentado por el gobierno en áreas como educación y salud. Sin embargo, justificó la postura del bloque como un equilibrio entre un "presupuesto exagerado e irresponsable, que la oposición intentó armar", y la intención oficialista de continuar con una prórroga presupuestaria. Según sus palabras: "Aprobar a libro cerrado".

El diputado cordobés sostuvo también que "si no tenemos un presupuesto por ley, las inversiones de calidad, no las inversiones vinculadas al mundo de lo financiero sino la de gente de afuera que quiera hundir plata en bienes de capital, no van a venir". Este razonamiento contrasta con su voto anterior a favor del RIGI, cuando argumentó que tal medida facilitaría las inversiones que ahora considera imposibles sin presupuesto.

El nuevo manual de colaboracionismo es estrenado por un De Loredo flanqueado por varios frentes. Es que el exfuncionario del macrismo pudo mantener la presidencia de su bloque al aceptar la continuidad de los "diputados con peluca" que respaldaron los vetos contra los jubilados y la educación universitaria. Esos legisladores, en tanto, fueron expulsados por el propio partido. Entre las críticas por sus manejos legislativos, también se le suma la batalla en su pago chico. Es que el diputado quiere ser sí o sí candidato a gobernador de Córdoba en el 2027 y ya entra en una disputa con Luis Juez, quien no dudó en pasarse de vereda a La Libertad Avanza. Ambos desean la bendición -y los votos- de Milei.

Según lo surgido de la reunión de Francos con los bloques aliados, las sesiones extraordinarias comenzaron con debates en comisiones la semana del 3 de febrero, con la expectativa de tener la primera sesión el jueves 6 y una segunda el martes 11. Entre los temas que envió el Poder Ejecutivo para tratar este verano están la eliminación de las PASO, los pliegos de los jueces de la Corte y los proyectos de Ficha Limpia, juicio en ausencia, reiterancia y reincidencia, compensación e índice de actualización de quebrantos y antimafia.